سردار صنعتکاران: تقابل دشمن با انقلاب، نبردی تمدنی و موجودیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن صنعتکاران، فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان،ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه شهرستان رودان، با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که بیش از ۷۰ هزار انسان بی‌گناه، از جمله زنان، کودکان و نوجوانان، در غزه به شهادت رسیده‌اند، اما واکنش متناسبی از سوی مدعیان تمدن و اخلاق در جهان مشاهده نمی‌شود.

وی با انتقاد از رویکرد دوگانه قدرت‌های مدعی حقوق بشر افزود: آنچه امروز در جهان شاهد آن هستیم، تنها غارت منابع مادی ملت‌ها نیست، بلکه ارزش‌های اخلاقی و اعتقادی جوامع نیز مورد هجمه قرار گرفته است و ظلم، ستم و استکبار با شیوه‌های مختلف ادامه دارد.

انقلاب اسلامی حرکتی در مسیر شکل‌گیری تمدن نوین

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به اهداف و مبانی انقلاب اسلامی بیان کرد: از آغاز نهضت امام خمینی(ره) در دهه ۱۳۴۰، مسیر انقلاب اسلامی بر پایه سعادت بشر، آموزه‌های اسلام عزیز و سیره اهل‌بیت(ع) تعریف شده است؛ مسیری که در نهایت به شکل‌گیری تمدنی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی منتهی می‌شود.

سردار صنعتکاران تصریح کرد: انقلاب اسلامی با تکیه بر مبانی اعتقادی و فرهنگی خود، در برابر نظام سلطه جهانی ایستاده است و برای تحقق اهداف تمدنی خود، به دنبال ایجاد نظام‌هایی متناسب با نیازهای جامعه و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی است.

وی با بیان اینکه دشمنان برای مقابله با جمهوری اسلامی از همه ظرفیت‌های خود استفاده کرده‌اند، گفت: ترور، تحریم‌های اقتصادی، توطئه‌های بین‌المللی، فشارهای سیاسی، جنگ رسانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف در داخل و خارج کشور، بخشی از اقدامات دشمن برای تضعیف و به زانو درآوردن ملت ایران بوده است.

دشمن با تمام ظرفیت‌های خود به میدان آمده است

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به ابعاد گسترده تقابل دشمنان با جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در جریان رویارویی‌های اخیر، قدرت‌های بزرگ با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، تجهیزات نظامی، ظرفیت‌های فضایی و الکترونیکی، توان اقتصادی و ابزارهای رسانه‌ای خود تلاش کردند انقلاب اسلامی را با شکست مواجه کنند، اما به اهداف خود دست نیافتند.

وی تأکید کرد: برای درک درست دستاوردهای انقلاب اسلامی، نباید به پیروزی‌ها نگاهی سطحی و گذرا داشت؛ چراکه ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر مجموعه‌ای از قدرت‌های جهانی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های درونی نظام و استحکام مبانی آن است.

سردار صنعتکاران افزود: انقلاب اسلامی با تکیه بر ارزش‌های دینی، توانمندی‌های علمی و فناوری ایرانی و پایداری مردم، مسیر پیشرفت خود را ادامه می‌دهد و به فضل الهی، با همت رزمندگان و همراهی ملت، زمینه تحقق اهداف بلند خود را فراهم خواهد کرد.

پاسداری از انقلاب، مسئولیتی چندبعدی است

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ماهیت مسئولیت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: پاسداری از انقلاب اسلامی صرفاً به معنای ایفای نقش نظامی نیست، بلکه فرمانده سپاه باید در عرصه‌های مختلف، نقش فرمانده، مدیر، مبلغ، مربی و خدمتگزار مردم و بسیجیان را به‌درستی ایفا کند.

وی افزود: فرماندهی در سپاه بر مبانی انقلاب اسلامی و فرهنگ امامت استوار است و مسئولیت‌پذیری در این مجموعه، مستلزم تلاش برای پیش‌برندگی و پیش‌روندگی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف است.

سردار صنعتکاران با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ و تفکر انقلاب اسلامی در جامعه تصریح کرد: این فرهنگ، نرم‌افزار حرکت انقلاب است و گسترش آن در بخش‌های مختلف جامعه می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف انقلاب و افزایش ظرفیت‌های خدمت‌رسانی باشد.

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان در ادامه، با قدردانی از خدمات فرمانده پیشین سپاه شهرستان رودان، عملکرد وی در دوران مسئولیت را شایسته تقدیر دانست و گفت: مسئولیت‌های سپاه در شرایط مختلف، به‌ویژه در مقاطع حساس امنیتی و عملیاتی، نیازمند تلاش مستمر، روحیه جهادی و حضور مؤثر در میدان خدمت است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جریان حوادث و تحولات امنیتی اخیر افزود: مجموعه سپاه و بسیج در انجام مأموریت‌های محوله، نقش مؤثری داشته‌اند و فرماندهان و رزمندگان با تلاش و مسئولیت‌پذیری، برای حفظ امنیت و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی گام برداشته‌اند.

سردار صنعتکاران همچنین از تلاش‌های فرمانده پیشین سپاه رودان در حوزه‌های مختلف سازمانی و خدمت‌رسانی قدردانی کرد و برای وی در ادامه مسیر خدمت، آرزوی موفقیت داشت.

وی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به شناخت و سابقه آشنایی با فرمانده جدید سپاه شهرستان رودان، وی را فردی توانمند، کاردان و آشنا با مسئولیت‌های سازمانی توصیف کرد و گفت: مسئولیت پاسداری از انقلاب اسلامی در جغرافیای شهرستان رودان، مسئولیتی مهم و سنگین است که نیازمند همدلی، همکاری و حمایت همه مجموعه‌های شهرستان خواهد بود.

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با دعوت از بسیجیان، مسئولان و مجموعه‌های مختلف شهرستان برای همراهی با فرمانده جدید سپاه رودان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود همه ظرفیت‌های مردمی و سازمانی برای پیشبرد مأموریت‌ها و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم به میدان بیایند.

سردار صنعتکاران در پایان، با اشاره به جایگاه بسیج در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، بر ضرورت تقویت همدلی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و استمرار خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.