رقبای تیم ملی هندبال زنان در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم قرعه‌کشی بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ امروز (یکشنبه ۳ آبان) برگزار شد و تیم ملی هندبال ایران در گروه A این رقابت‌ها به همراه تیم های ژاپن، چین، هنگ کنگ و بنگلادش قرار گرفت

از میان رقبای ایران در این گروه دشوار، ژاپن قهرمان دوره قبلی آسیا به حساب می آید و تیم ملی چین نیز چند هفته قبل به عنوان سومی بازی های آسیایی ناگویا دست یافته است

گروه‌بندی کامل بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

گروه A:

ایران - ژاپن - چین - هنگ کنگ - بنگلادش

گروه B:

کره جنوبی – قزاقستان - ازبکستان - هند - استرالیا - برنده IHF TROPHY

بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا از ۲ آذر تا ۱۲ آذر ۱۴۰۵ به میزبانی آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد.