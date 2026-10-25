به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز یکشنبه اتهام‌های مطرح‌شده علیه مسکو درباره تحریک ناآرامی‌ها در اروپا را «تجاوزی آشکار از حدود» توصیف کرد و گفت این اتهام‌ها ضعف سیاستمداران اروپایی را نشان می‌دهد.

پوتین در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: واکنش نخست من وقتی این اتهام را دیدم، شگفتی بود؛ زیرا ادعای اینکه ما اعتراضات گسترده در شهرهای بزرگ اروپا را تحریک می‌کنیم، اقدامی بسیار فراتر از حد است؛ موضوعی که به نظر من برای شهروندان عادی کشورهای اروپایی نیز روشن است.

او افزود: از اینکه آمریکا به دست داشتن در اعتراضات اروپا متهم شد، شگفت‌زده شدم. انتظار نداشتم اروپایی‌ها به این شکل به متحد اصلی خود حمله کنند.