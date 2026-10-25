به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه مشترک با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان که با محوریت بررسی وضعیت پوشش مخابراتی، اعتبارات توسعه زیرساخت‌ها و آمادگی فنی شبکه برگزار شد، اظهار داشت: تقویت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از اولویت‌های اصلی شهرستان است و در پاسخ به مطالبات به‌حق مردم، اقدامات گسترده‌ای در سطح شهر و روستاهای تابعه در دست اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به تخصیص اعتبارات لازم برای ارتقای شبکه ارتباطی در شهرستان اردبیل افزود: «در همین راستا، عملیات اجرایی ۳۵ سایت ارتباطی جدید در سطح شهر اردبیل کلید خورده است که با بهره‌برداری از آن‌ها، بخش عمده‌ای از اختلالات، نقاط کور و کمبودهای پوشش اینترنت و تلفن همراه برطرف خواهد شد.»

قلندری با تأکید بر اینکه عبور از مشکلات ارتباطی نیازمند اقدامات میدانی و ملموس است، خاطرنشان کرد: «دستگاه‌های متولی حوزه ارتباطات و اپراتورها باید با جدیت و تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها، به برنامه‌ها جنبه عملیاتی ببخشند تا مردم در کوتاه‌ترین زمان اثر این طرح‌ها را در زندگی و کسب‌وکار روزمره خود احساس کنند.»

فرماندار اردبیل همچنین به اهمیت پایداری ارتباطات در برگزاری فرایندهای پیش‌رو به‌ویژه انتخابات اشاره کرد و گفت: «با توجه به ضرورت پایداری و صحت ارتباطات آنلاین در روند برگزاری انتخابات، ارزیابی فنی و رفع نواقص ارتباطی کلیه شعب اخذ رأی الزامی است و مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان باید با برنامه‌ریزی دقیق، آمادگی کامل زیرساخت‌های این شعب را تضمین کند.»

در این نشست، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان نیز گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی سایت‌های در دست احداث، برنامه‌های توسعه پوشش فیبر نوری و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای پایداری شبکه در روزهای آتی ارائه کرد.