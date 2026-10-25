میزبانی حرم امام رضا(ع) از خانواده های معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، حریم امن رضوی بار دیگر طنین‌انداز قدم‌های زائرانی شد که با تقدیم خون پاک عزیزانشان در جنگ ۱۲ روزه، پرچم پایداری را به اهتزاز درآوردند. بنیاد کرامت رضوی در ادامه مجموعه برنامه‌های تکریم خانواده‌های معظم شهدا، این بار میزبان ۶۶ نفر از ۲۱ خانواده سرافراز شهدای جنگ ۱۲ روزه از تهران بود؛ مسافرانی از جنس نور و صبر که سفری به یادماندنی را در شهر مهر و کرامت، تجربه کردند.

محمد معالی، مدیر امور زائرین بنیاد کرامت رضوی اظهار کرد: به منظور این سفر معنوی تلاش شد، سطح قابل قبولی از تکریم این خانواده‌ها در دستور کار قرار گیرد. از این رو، این خانواده‌های معظم با قطارهای پنج‌ستاره (رفت و برگشت)، میهمان مشهدالرضا (ع) شدند و در «زائرسرای رضوی»، اسکان یافتند.

مدیر امور زائرین بنیاد کرامت رضوی ادامه داد: این میزبانی سه روزه که دومین کاروان خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه است، از چهارشنبه ۲۸ مهرماه تا شنبه ۲ آبان‌سرشار از لحظات ناب معنوی بود. برنامه‌های متنوعی برای این عزیزان تدارک دیده شده بود که از آن جمله می‌توان به زیارت دسته‌جمعی، حضور در برنامه معنوی «شمیم رضوان»، بازدید موزه‌های آستان قدس و بهره‌مندی از خوان پربرکت و متبرک مهمانسرای حضرت رضا (ع) اشاره کرد. همچنین به این زائران گرانقدر به رسم یادبود، هدایا و سوغات متبرک، اهدا شد.

خانواده شهدای لامرد، در مسیر مشهد الرضا (ع)

وی از استمرار این موج میزبانی خبر داد و افزود: آستان قدس رضوی در ادامه این برنامه‌های تکریم، افتخار دارد از روز دوشنبه تا جمعه پیش‌رو نیز میزبان ۳۵۰ نفر از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان حادثه تروریستی «لامرد» باشد تا خادمان حرم رضوی، مرهمی باشند بر زخم‌های التیام‌ناپذیر این عزیزان.

چراغ این خانه تا ابد به روی عاشقان روشن است؛ جایی که هر دل شکسته، مأوایی در سایه‌سار امام رئوف (ع)، می‌یابد.