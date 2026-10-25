به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدام شهرداری تهران در عرضه کالاهای اساسی با قیمت تورم صفر، اظهار کرد: شهردار پایتخت عرضه کالاها با قیمت تورم صفر را برای جمعیت ۱۵ میلیون نفری تضمین کرده است؛ این در حالی است که شهرداری نه از امکانات کشوری برخوردار است و نه اختیارات دولت را در اختیار دارد.

وی افزود: دولت باید این اقدام شهرداری را بررسی کند و روش به‌کارگرفته‌شده را در سراسر کشور به اجرا درآورد. وقتی یک شهردار می‌تواند در چارچوب وظایف شهرداری، ۱۵ قلم کالای اساسی را با قیمت تورم صفر برای جمعیت ۱۵ میلیون نفری عرضه کند، بی‌شک دولت نیز توانایی بیشتری برای انجام چنین اقدامی دارد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم تصریح کرد: انتظار داریم دولت برای نظارت بر اقلام اساسی و کنترل قیمت‌ها با جدیت بیشتری وارد عمل شود، چراکه معیشت مردم مسئله‌ای جدی است.

نقدعلی با اشاره به موضوع افزایش حقوق‌ها گفت: چندین بار از زبان رئیس مجلس، موضوع افزایش حقوق‌ها یک یا دو بار در سال مطرح شده است. این پیشنهاد به‌جا و به‌حق، به مطالبه بازنشستگان، به‌ویژه بازنشستگان فرهنگی، و سایر حقوق‌بگیران تبدیل شده است و مجلس نیز باید به این موضوع ورود کند.

وی با اشاره به موضوع یارانه‌ها، بر ضرورت توجه به میزان دریافتی اقشار مختلف تأکید کرد و افزود: حقوق فعلی حقوق‌بگیران، به‌ویژه نیروهای نظامی، انتظامی و سپاه، نیازمند توجه جدی است و باید در این زمینه ورود کنیم و وظیفه نظارتی خود را به انجام برسانیم.

نقدعلی در بخش دیگری از تذکر خود، با اشاره به بازگشایی مرز پاکستان پس از افزایش بی‌سابقه قیمت گاز در اسلام‌آباد اظهار کرد: اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه مرز پاکستان پس از رکوردشکنی قیمت گاز در اسلام‌آباد باز شده است. این اتفاق نشان می‌دهد آنچه در عرصه بین‌المللی کارساز است، زبان زور و قدرت است.

وی با انتقاد از اصرار برخی افراد بر مذاکره ادامه داد: کسانی که همچنان بر طبل مذاکره می‌کوبند، باید به این موضوع توجه کنند که آنچه تعیین‌کننده است، زبان اقتدار است، نه زبان تسلیم.

نقدعلی همچنین با انتقاد از عملکرد شرکت‌های خودروسازی در اجرای تعهدات خود گفت: ثبت‌نام شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو با چه مجوزی انجام می‌شود، در حالی که خودروها به خریداران تحویل داده نمی‌شوند؟ مجلس باید به موضوع تأخیر در اجرای تعهدات این دو شرکت ورود کند، چراکه مردم را معطل کرده‌اند و این وضعیت موجب نارضایتی شده است.