امکان بررسی برخط کاربری، محدوده املاک روستایی و طرح هادی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، امروز (یکشنبه، ۳ آبان) در نشست خبری رونمایی از سامانه ساختار با هدف دسترسی آسان به اطلاعات طرح هادی روستایی، با اشاره به اهمیت روستاها در کشور اظهار کرد: روستاها از جایگاه، اهمیت و نقش ویژه‌ای در کشور برخوردارند و این موضوع بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: در حال حاضر، ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۳۸ هزار و ۵۳۷ روستا مشمول تهیه طرح هادی هستند. برای ۹۸ درصد این روستاها، معادل ۳۷ هزار و ۶۵۹ روستا، طرح هادی تهیه و تصویب شده است.

۴ میلیون واحد مسکونی روستایی سنددار شده‌اند

خواجه‌دلویی بیان کرد: طرح هادی در ۷۴ درصد روستاهای دارای این طرح، معادل ۲۸ هزار و ۴۵۶ روستا، اجرا شده است. همچنین در مجموع روستاهای کشور، ۵ میلیون و ۲۰۵ هزار واحد مسکونی احداث شده که از این تعداد، برای ۸۱ درصد واحدها، معادل ۴ میلیون و ۴۸ هزار واحد مسکونی، سند صادر شده است و امیدواریم در آینده نزدیک، تمامی واحدهای مسکونی روستایی از سند برخوردار شوند.

وی با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه برای توسعه روستاها گفت: تأمین مسکن روستایی، مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی و توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن در روستاها از جمله موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یادآور شد: باید قابلیت‌های لازم برای ساخت‌وساز مناسب و باکیفیت در روستاها فراهم شود تا این مناطق، به‌ویژه روستاهای واقع در حاشیه شهرها، از ظرفیت لازم برای جذب جمعیت و تحقق مهاجرت معکوس برخوردار شوند. در شرایطی که امکان پاسخگویی به نیازهای مسکن در برخی شهرها محدود است، روستاهای حاشیه شهرها می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای تأمین مسکن فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در طرح‌های هادی روستایی تصریح کرد: با توجه به نیازهای موجود، بازنگری طرح‌های هادی در اولویت قرار دارد و اخیراً نیز با تدوین دستورالعمل‌هایی تلاش کرده‌ایم فرایند بازنگری این طرح‌ها را تسهیل کنیم.

خواجه‌دلویی ادامه داد: جوانی جمعیت نیز از دیگر تکالیفی است که در قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه روستاها بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفته است. همچنین مسکن معیشت‌محور از موضوعات جدید این قانون به شمار می‌رود که بر اساس آن، مسکن روستایی صرفاً محلی برای سکونت نیست، بلکه باید با فعالیت‌های تولیدی و اشتغال در روستاها نیز ارتباط داشته باشد.

مسکن معیشت‌محور در روستاها اجرا می‌شود

وی بیان کرد: روستاها مراکز تولید در کشور هستند و اگر اشتغال مناسب در این مناطق شکل بگیرد، می‌توان به پایداری سکونت، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و حتی تحقق مهاجرت معکوس کمک کرد. در همین راستا، اجرای طرح مسکن معیشت‌محور نیز از جمله تکالیفی است که در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد و در حال اجراست.

رئیس بنیاد مسکن گفت: در چارچوب این الگوی جدید، ضوابط تفکیک تغییر می‌کند تا روستاییان بتوانند در کنار واحدهای مسکونی خود، فعالیت‌های کوچک اقتصادی و اشتغال‌زا داشته باشند. برای مثال، ایجاد مرغداری‌های کوچک، دار قالی و واحدهای کوچک دامپروری می‌تواند به پایداری اشتغال در روستاها کمک کند.

دسترسی به اطلاعات طرح هادی روستاها شفاف می‌شود

خواجه‌دلویی با اشاره به ضرورت دسترسی آسان مردم به اطلاعات روستایی اظهار کرد: مجموع این اقدامات و سایر برنامه‌های مرتبط، ایجاب می‌کند که دسترسی مردم به اطلاعات مربوط به روستاها تسهیل شود و ارتباط میان مدیران، کارشناسان، متخصصان و روستاییان نیز بهبود یابد تا مردم بتوانند به‌راحتی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: سامانه ساختار که امروز رونمایی می‌شود، بستری برای دسترسی آسان و روان به اطلاعات طرح‌های هادی روستایی فراهم می‌کند و مزایای متعددی به همراه خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین مزایای این سامانه، افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات است؛ چراکه دسترسی به اطلاعات به‌روز و کامل، حق مردم است.

رئیس بنیاد مسکن تصریح کرد: با راه‌اندازی این سامانه، مردم می‌توانند در هر زمان از وضعیت ملک مورد نظر خود مطلع شوند و بررسی کنند که ملک در داخل یا خارج از محدوده روستا قرار دارد، کاربری آن چیست و حریم‌ها و معابر چه وضعیتی دارند. کاربران می‌توانند با مراجعه به سامانه، اطلاعات مورد نیاز خود را به‌راحتی دریافت کنند.

وی یادآور شد: این سامانه علاوه بر افزایش شفافیت، از مراجعات غیرضروری به دهیاری‌ها، بنیاد مسکن و سایر مراجع مرتبط جلوگیری می‌کند و سرعت دسترسی به اطلاعات را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، مردم می‌توانند در هر زمان با ورود به سامانه، اطلاعات روستای مورد نظر خود را مشاهده کنند.

خواجه‌دلویی در پایان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی سامانه ساختار همچنین موجب افزایش آگاهی مردم از روند کار و عملکرد دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط خواهد شد و امیدواریم اجرای این طرح، منشأ خیر و زمینه‌ساز تسهیل دسترسی عمومی به اطلاعات طرح‌های هادی روستایی باشد.