هشدار زرد هواشناسی در زنجان صادر شد؛ پیش بینی رگبار باران و رعدوبرق

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی‌ها و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، گفت: بر اساس الگوهای جوی، امروز با عبور موج ضعیفی از منطقه، در برخی نقاط استان افزایش پوشش ابر رخ خواهد داد و در پی آن، شرایط برای شکل‌گیری ناپایداری‌های محلی فراهم می‌شود.

وی افزود: این ناپایداری‌ها در برخی مناطق به شکل رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق بروز خواهد کرد، اما بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی، بارش قابل‌توجه و مؤثری برای سطح استان انتظار نمی‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به ماهیت محلی و پراکنده این ناپایداری‌ها تصریح کرد: احتمال وقوع بارش در مناطق مختلف استان یکسان نیست و ممکن است برخی نقاط شاهد بارش‌های کوتاه‌مدت باشند، در حالی که در سایر مناطق بارندگی قابل‌ملاحظه‌ای رخ ندهد.

رحمان‌نیا با بیان اینکه در همین زمینه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است، از شهروندان خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌ها و توصیه‌های هواشناسی، در زمان بروز ناپایداری‌های جوی، به‌ویژه هنگام وقوع رعدوبرق، احتیاط لازم را در فعالیت‌های خارج از منزل مدنظر قرار دهند.

وی در ادامه با تشریح وضعیت جوی استان طی روزهای آینده گفت: از فردا تا روز چهارشنبه، شرایط جوی در استان زنجان نسبتاً پایدار خواهد بود و در این بازه زمانی، پدیده بارشی قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: با وجود پایداری نسبی جو در این مدت، تغییرات جوی همچنان بر اساس روند حرکت سامانه‌ها و شرایط محلی قابل بررسی است و برای اطلاع از جزئیات وضعیت هوا، باید پیش‌بینی‌های روزانه و اطلاعیه‌های جدید هواشناسی مورد توجه قرار گیرد.

رحمان‌نیا با اشاره به وضعیت جوی روزهای پایانی هفته اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از اواخر هفته سامانه بارشی جدیدی وارد منطقه خواهد شد که فعالیت آن می‌تواند موجب افزایش ناپایداری‌های جوی در بخش‌های مختلف استان شود.

وی افزود: با فعالیت این سامانه، در اغلب مناطق استان زنجان احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق وجود دارد و شرایط جوی نسبت به روزهای ابتدایی هفته تغییر خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه میزان و پراکندگی بارش‌ها در نقاط مختلف استان می‌تواند متفاوت باشد، ادامه داد: لازم است شهروندان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف، به‌ویژه افرادی که فعالیت‌های روزانه آنان به شرایط جوی وابستگی دارد، پیش‌بینی‌های به‌روز هواشناسی را دنبال کنند تا بتوانند متناسب با تغییرات احتمالی آب‌وهوا برنامه‌ریزی کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: بررسی نقشه‌ها و الگوهای هواشناسی نشان می‌دهد که دمای هوا طی روزهای آینده به‌تدریج و به‌صورت نسبی کاهش خواهد یافت.

رحمان‌نیا افزود: این روند کاهشی در کنار تغییرات وضعیت جوی روزهای پایانی هفته، از جمله عواملی است که شهروندان باید در برنامه‌ریزی فعالیت‌های روزانه خود به آن توجه داشته باشند.

توصیه به شهروندان برای توجه به هشدارهای هواشناسی

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری اطلاعیه‌های هواشناسی اظهار کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و رعدوبرق در برخی مناطق استان و همچنین پیش‌بینی ورود سامانه بارشی در روزهای پایانی هفته، توصیه می‌شود شهروندان از آخرین وضعیت جوی و هشدارهای صادرشده اطلاع داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: هرچند برای امروز بارش مؤثر و قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود و از فردا تا چهارشنبه نیز شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود، اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی هفته، احتمال افزایش ناپایداری‌ها و وقوع بارش در اغلب مناطق استان وجود دارد؛ ازاین‌رو، توجه به اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی در زمان وقوع رعدوبرق و بارندگی ضروری است