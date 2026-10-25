جزئیات مراسم وداع و تشییع شهید محمدرضا طالبی در تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهید محمدرضا طالبی، از بسیجیان ناحیه شهید مطهری سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، روز ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان اغتشاشات در منطقه ۷ تهران به‌شدت مجروح و به کما رفت. وی پس از ماه‌ها تحمل جراحات ناشی از این حادثه، به شهادت رسید.

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید محمدرضا طالبی، روز یکشنبه سوم آبان‌ماه، ساعت ۲۰:۳۰ در میدان هفت‌تیر تهران، در محل‌ تجمع شبانه مردم مبعوث، برگزار می‌شود.

زمان و محل تشییع و تدفین

مراسم تشییع پیکر شهید محمدرضا طالبی، روز دوشنبه چهارم آبان‌ماه، ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل منزل وی، واقع در خیابان ترکمنستان، نبش کوچه بید، به سمت حسینیه فاطمه‌الزهرا (س)، واقع در خیابان پادگان ولی‌عصر (عج)، برگزار خواهد شد.

پس از مراسم تشییع، پیکر مطهر این شهید در بهشت زهرا (س)، قطعه ۵۰ و در جوار مزار سردار شهید حاجی‌زاده، به خاک سپرده خواهد شد.

برگزاری مراسم سوم شهید به میزبانی خانواده

مراسم سوم شهید محمدرضا طالبی، به میزبانی خانواده وی، روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در مسجد خرقانی برگزار می‌شود. این شهید از بسیجیان همین پایگاه بوده و در همین مسجد فعالیت کرده است.

نشانی مسجد خرقانی: خیابان طالقانی، خیابان بهار شمالی، کوچه شهید حجت‌الله محمدی، مسجد خرقانی.

مراسم یادبود شهید

مراسم یادبود شهید محمدرضا طالبی نیز به همت سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری و حوزه مقاومت بسیج ۱۷۵ شهید موحددانش، روز پنجشنبه هفتم آبان‌ماه، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در مسجد الرضا (ع) برگزار خواهد شد.

نشانی مسجد الرضا (ع): خیابان خرمشهر، خیابان شهید عشقیار، میدان نیلوفر، کوچه هشتم.