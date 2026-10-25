به گزارش خبرگزاری مهر، مهران دیباه اظهار کرد: بیماری سل و بروسلوز جزء مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام بوده و از دو بعد اقتصادی و بهداشتی بسیار حائز اهمیت است که با انجام عملیات تست سل و بروسلوز در فواصل زمانی منظم علاوه بر کنترل این بیماریها و شناسائی و حذف دامهای آلوده، از وقوع احتمالی این دو بیماری در جمعیت انسانی و دامی پیشگیری می شود.

وی با تاکید بر اینکه شناسائی و مبارزه با بیماریهای مشترک از جمله بیماری سل و بروسلوز و انجام تست های غربالگری برای تشخیص دامهای مشکوک و آلوده از مهمترین اهداف دامپزشکی است که می توانند از طریق مصرف فراورده های لبنی غیر پاستوریزه و آلوده، جمعیت انسانی را درگیر نمایند،افزود: تنها راه مبارزه با بیماری سل گاوی شناسائی از طریق انجام تست سل و حذف دام مبتلا است و در بیماری بروسلوز کشتار دام در کشتارگاه، قضاوت لاشه توسط تیم دامپزشکی مستقر در کشتارگاه و در نهایت استفاده بر اساس دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور است.

رئیس اداره بهداشت و مراقبت بیماریهای دامی با اشاره به رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و رعایت اصول امنیت زیستی و پاکسازی و ضدعفونی محیط دامداریها و هشدار در خصوص نقل و انتقال بی ضابطه و خارج از ضوابط بهداشتی دامپزشکی گفت: یکی از مهم ترین راههای انتقال این بیماریها انتقال دام آلوده و یا فاقد سابقه واکسیناسیون به دامداری است که باید مدنظر باشد.