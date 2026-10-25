به گزارش خبرگزاری مهر، سید امین قاسمی در سخنانی، اظهار کرد: نشست بررسی و ارزیابی روند پیشرفت طرح جدید پیرامون مجموعه تاریخی فلک‌الافلاک با حضور مشاور طرح و معاونان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، روند پیشرفت طرح مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای ادامه فرایند کارشناسی و تکمیل بررسی‌ها اتخاذ شد.

تصمیم‌گیری نهایی پس از بررسی ابعاد طرح

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به اهداف برگزاری این نشست تصریح کرد: بررسی ابعاد مختلف طرح و دستیابی به جمع‌بندی کارشناسی، از مهم‌ترین محورهای این جلسه بود.

قاسمی ادامه داد: پس از تکمیل بررسی‌ها و جمع‌بندی دیدگاه‌های کارشناسی، در نشست نهایی با استاندار لرستان درباره ادامه روند اجرای طرح تصمیم‌گیری خواهد شد.