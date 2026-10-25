ثبت بیش از ۴۳ میلیون ورود خودرو به قم در هفت ماه نخست امسال

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدی اطهر پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان قم اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مهرماه، بیش از ۴۳ میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد استان شده‌اند که این رقم در مقایسه با ۳۹ میلیون و ۹۲۲ هزار دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.



وی با بیان اینکه حجم تردد در راه‌های برون‌شهری قم در این بازه زمانی قابل توجه بوده است، افزود: به‌طور میانگین روزانه ۶۲۷ هزار دستگاه خودرو در جاده‌های برون‌شهری استان تردد داشته‌اند که بیانگر حجم بالای رفت‌وآمد در شبکه راه‌های ارتباطی قم است.



رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم ادامه داد: بررسی آمارهای ثبت‌شده نشان می‌دهد بیش از ۱۴ درصد وسایل نقلیه عبوری از راه‌های استان در هفت ماه نخست امسال را خودروهای سنگین تشکیل داده‌اند.



محمدی اطهر با اشاره به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند ترددشمار تصریح کرد: کمربندی قم ـ کاشان در میان محورهای استان بیشترین میزان تردد را به خود اختصاص داده است، به‌طوری که طی هفت ماه گذشته بیش از ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو در این مسیر تردد کرده‌اند.



وی اضافه کرد: در مقابل، محور قدیم کاشان ـ قم کمترین میزان تردد ثبت‌شده را در میان محورهای مورد اشاره داشته و طی همین مدت بیش از ۶۲۲ هزار دستگاه خودرو در این مسیر رفت‌وآمد کرده‌اند.



تردد خودروها در مهرماه افزایش یافت



رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان قم در ادامه به تشریح آمار ورود خودروها در مهرماه پرداخت و گفت: طی این ماه نزدیک به ۶ میلیون و ۴۷۳ هزار دستگاه خودرو وارد استان شده‌اند که در مقایسه با حدود ۶ میلیون و ۲۶۶ هزار دستگاه در مهرماه سال گذشته، سه درصد افزایش داشته است.



محمدی اطهر با اشاره به وضعیت سرعت وسایل نقلیه در محورهای استان بیان کرد: سرعت متوسط خودروهای عبوری در هفت ماه گذشته، همانند بیشتر ماه‌های سال، نزدیک به ۸۰ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.



وی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر رفت‌وآمد در جاده‌های استان اظهار کرد: اطلاعات به‌دست‌آمده از سامانه‌های ترددشمار، امکان بررسی حجم عبور خودروها در محورهای مختلف و شناسایی مسیرهای پرتردد و کم‌تردد را فراهم می‌کند.



۸۰ سامانه ترددشمار در جاده‌های قم فعال است



رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با تشریح زیرساخت‌های هوشمند جاده‌ای استان گفت: در حال حاضر ۸۰ دستگاه سامانه ترددشمار در محورهای مواصلاتی قم مستقر است که وظیفه ثبت و پایش تردد وسایل نقلیه را بر عهده دارند.



وی افزود: علاوه بر این تجهیزات، ۸۳ دستگاه دوربین ثبت تخلف و ۳۲ دستگاه دوربین نظارت تصویری در سطح راه‌های استان فعالیت می‌کنند و چهار سامانه عکسبرداری ثابت و چهار تابلوی پیام متغیر نیز در این شبکه به کار گرفته شده‌اند.



محمدی اطهر ادامه داد: تجهیزات هوشمند جاده‌ای استان به این موارد محدود نمی‌شود و یک دستگاه دوربین ترددشمار و یک سامانه توزین در حال حرکت نیز در محورهای استان مستقر هستند.



وی با اشاره به دیگر امکانات ارتباطی و نظارتی مرکز مدیریت راه‌های قم اظهار کرد: یک سامانه پلاک‌خوان در ورودی و خروجی پایانه مسافری کوثر شهرستان قم فعال است و ۷۹ دستگاه بی‌سیم دستی و خودرویی و ۱۳۷ دستگاه سامانه ردیاب خودرویی نیز از دیگر تجهیزات تحت پوشش این مرکز به شمار می‌روند.



ارتقای سامانه‌های هوشمند در دستور کار است



رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان قم با تأکید بر نقش تجهیزات هوشمند در مدیریت ترافیک جاده‌ای خاطرنشان کرد: این سامانه‌ها در کنترل، هدایت و پایش جریان ترافیک نقش مؤثری دارند و اطلاعات حاصل از فعالیت آن‌ها در مدیریت تردد و رصد وضعیت راه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.



محمدی اطهر افزود: ارتقای کمی و کیفی سامانه‌های هوشمند جاده‌ای از برنامه‌های این مرکز است و متناسب با نیازهای موجود، هر سال اقداماتی برای توسعه و بهبود این تجهیزات انجام می‌شود.



وی همچنین با اشاره به خدمات اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت راه‌ها به کاربران جاده‌ای گفت: رانندگان و مسافران می‌توانند پیش از آغاز سفر، با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند و از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور، میزان ترافیک و شرایط جوی مسیرها مطلع شوند.