به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای زکات استان اصفهان با استناد۱ به آیات و روایات اسلامی، جایگاه رفیع زکات و انفاق در دین مبین اسلام را تشریح کرد و اظهار کرد: فلسفه اصلی این احکام الهی، تزکیه و پاک‌سازی روح انسان از تعلقات دنیوی و دستگیری از همنوعان نیازمند است؛ مؤمن واقعی کسی است که همواره بخشی از دسترنج و درآمد خود را به حل مشکلات دیگران اختصاص دهد.

امام جمعه اصفهان با یادآوری سیره عملی اهل‌بیت (ع) و به‌ویژه انفاق معروف امیرالمؤمنین علی (ع) در حال رکوع، افزود: در فرهنگ قرآنی، صدقه و انفاق ابزاری برای رشد معنوی انسان به شمار می‌روند و نباید نگاه ما به این حوزه صرفاً محدود به تکالیف واجب شرعی باشد، بلکه باید فرهنگ عمومی انفاق و دستگیری از محرومان در تمام لایه‌های جامعه نهادینه شود.

رویکرد به امنیت غذایی و رسالت رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط اقتصادی و مسائل معیشتی کشور، بر ضرورت توجه به حوزه کشاورزی و خودکفایی تأکید کرد و گفت: با توجه به تنوع اقلیمی کشور، باید سیاست‌گذاری‌ها به سمت کشت محصولاتی هدایت شود که بیشترین وابستگی را در واردات دارند تا از این طریق، امنیت غذایی کشور تحکیم یافته و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی کاهش یابد.

وی همچنین نقش رسانه‌ها، به‌ویژه سازمان صداوسیما را در این عرصه بی‌بدیل دانست و تصریح کرد: تولید محتوای هنری، جذاب و اثرگذار برای تبیین آثار و برکات اجتماعی زکات و انفاق، می‌تواند انگیزه خیرین را مضاعف کرده و آگاهی عموم مردم را نسبت به ثمرات فردی و جمعی این فریضه الهی ارتقا بخشد.

پرداخت زکات در استان اصفهان ۱۲ درصد افزایش یافت

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین رنجبر، دبیر شورای زکات استان اصفهان, به ارائه گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری پرداخت و گفت: با وجود تمامی چالش‌های اقتصادی و شرایط خاص کشور، میزان زکات جمع‌آوری‌شده شامل انواع زکات واجب، مستحب و فطریه در نیمه نخست سال به ۱۱۴ میلیارد تومان رسید که این رقم حکایت از رشدی ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

رنجبر با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان اصفهان در حوزه خیر و احسان، افزود: با وجود این دستاوردها، بسترها و ظرفیت‌های گسترده‌تری در استان وجود دارد که با هم افزایی نهادهای فرهنگی و تبلیغی، می‌توان مشارکت حداکثری مردم و خیرین نیک‌اندیش را بیش از پیش جلب کرد.

دبیر دبیرخانه شورای زکات استان اصفهان در پایان با اشاره به نحوه توزیع و هزینه کرد این منابع خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از اعتبارات مصوب و درآمد حاصل از زکات، در راستای محرومیت‌زدایی، اجرای پروژه‌های زیرساختی در مناطق روستایی و به‌ویژه احیا و مرمت قنوات هزینه شده است که گزارش‌های تکمیلی و تفصیلی پیشرفت این طرح‌ها در دست اقدام و انتشار قرار دارد.