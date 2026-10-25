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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

فرش قرمز بورس برای بازگشایی پالایشی‌ها؛ شاخص کل باز هم عقب نشست

فرش قرمز بورس برای بازگشایی پالایشی‌ها؛ شاخص کل باز هم عقب نشست

شاخص کل بورس در دومین روز کاری آبان با افت ۲۹ هزار واحدی به ۸ میلیون و ۱۵ هزار واحد رسید؛ بازگشایی نمادهای پالایشی نیز موجب افت بیشتر شاخص کل شد و خروج پول حقیقی به ۲.۷ همت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بورس تهران در دومین روز کاری آبان در شرایطی به پایان رسید که با بازگشایی نمادهای پالایشی همراه بود و شاخص کل در محدوده منفی باقی ماند.

شاخص کل بورس با افت ۲۹ هزار و ۱۴۵ واحدی، معادل ۰.۳۶ درصد، در سطح ۸ میلیون و ۱۵ هزار و ۵۰۷ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۲ هزار و ۸۶۹ واحدی، معادل ۰.۱۳ درصد، به ۲ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۵۳۶ واحد رسید.

در جریان معاملات امروز، ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به ۴۴ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان رسید و خالص خروج نقدینگی حقیقی از این بازار ۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان ثبت شد. صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج یک‌هزار و ۶۱ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند.

فشار فروش در صف‌های معاملاتی همچنان مشهود بود؛ به‌طوری‌که ۲۳۹ نماد با صف فروش به ارزش ۵ هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان روبه‌رو شدند. در مقابل، ۱۹۴ نماد صف خریدی به ارزش ۵ هزار و ۸۷ میلیارد تومان داشتند. همچنین در میان نمادهای بدون صف، ۱۱۸ نماد مثبت و ۱۶۰ نماد منفی بودند. سرانه خرید حقیقی‌ها ۸۶ میلیون تومان و سرانه فروش آن‌ها ۱۰۸ میلیون تومان بود.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فملی با اثر منفی ۲۳ هزار و ۷۸۰ واحدی بیشترین فشار را بر شاخص وارد کرد. در مقابل، فارس با اثر مثبت ۱۷ هزار و ۲۰۲ واحدی بخشی از افت شاخص را جبران کرد. شپنا با اثر منفی ۸ هزار و ۸۴۷ واحدی، شستا با ۵ هزار و ۶۵ واحد و شتران با ۴ هزار و ۴۸۹ واحد اثر منفی نیز از دیگر نمادهای اثرگذار بر افت شاخص بودند. در سوی مقابل، تاپیکو و وغدیر به‌ترتیب بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ و ۴ هزار و ۳۱۰ واحد اثر مثبت بر شاخص داشتند.

فملی، وبملت، تابان و فولاد از نمادهای پرتراکنش بورس بودند.

در فرابورس ایران، اما شاخص کل برخلاف بورس تهران با رشد ۸۵ واحدی، معادل ۰.۱۳ درصد، به ۶۷ هزار و ۱۱۵ واحد رسید و شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۰.۰۸ درصد افزایش یافت.

کد مطلب 6989212
علی فروزانفر

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