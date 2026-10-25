به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بورس تهران در دومین روز کاری آبان در شرایطی به پایان رسید که با بازگشایی نمادهای پالایشی همراه بود و شاخص کل در محدوده منفی باقی ماند.

شاخص کل بورس با افت ۲۹ هزار و ۱۴۵ واحدی، معادل ۰.۳۶ درصد، در سطح ۸ میلیون و ۱۵ هزار و ۵۰۷ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۲ هزار و ۸۶۹ واحدی، معادل ۰.۱۳ درصد، به ۲ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۵۳۶ واحد رسید.

در جریان معاملات امروز، ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به ۴۴ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان رسید و خالص خروج نقدینگی حقیقی از این بازار ۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان ثبت شد. صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج یک‌هزار و ۶۱ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند.

فشار فروش در صف‌های معاملاتی همچنان مشهود بود؛ به‌طوری‌که ۲۳۹ نماد با صف فروش به ارزش ۵ هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان روبه‌رو شدند. در مقابل، ۱۹۴ نماد صف خریدی به ارزش ۵ هزار و ۸۷ میلیارد تومان داشتند. همچنین در میان نمادهای بدون صف، ۱۱۸ نماد مثبت و ۱۶۰ نماد منفی بودند. سرانه خرید حقیقی‌ها ۸۶ میلیون تومان و سرانه فروش آن‌ها ۱۰۸ میلیون تومان بود.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فملی با اثر منفی ۲۳ هزار و ۷۸۰ واحدی بیشترین فشار را بر شاخص وارد کرد. در مقابل، فارس با اثر مثبت ۱۷ هزار و ۲۰۲ واحدی بخشی از افت شاخص را جبران کرد. شپنا با اثر منفی ۸ هزار و ۸۴۷ واحدی، شستا با ۵ هزار و ۶۵ واحد و شتران با ۴ هزار و ۴۸۹ واحد اثر منفی نیز از دیگر نمادهای اثرگذار بر افت شاخص بودند. در سوی مقابل، تاپیکو و وغدیر به‌ترتیب بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ و ۴ هزار و ۳۱۰ واحد اثر مثبت بر شاخص داشتند.

فملی، وبملت، تابان و فولاد از نمادهای پرتراکنش بورس بودند.

در فرابورس ایران، اما شاخص کل برخلاف بورس تهران با رشد ۸۵ واحدی، معادل ۰.۱۳ درصد، به ۶۷ هزار و ۱۱۵ واحد رسید و شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۰.۰۸ درصد افزایش یافت.