لزوم توجه نوشاعران به شاهکارهای شعر آیینی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ادبی «منظومه» با حضور زهیر توکلی، شاعر و پژوهشگر ادبی، و جمعی از اعضای انجمن ادبی ماه، در سروستان باغ کتاب تهران برگزار شد؛ نشستی که در آن بر ضرورت پاسداشت شأن اهل‌بیت(ع)، توجه به اعتبار تاریخی روایت‌ها و بهره‌گیری از میراث فاخر شعر آیینی تأکید شد.

امیرعلی سلیمانی، شاعر و میزبان نشست، در آغاز برنامه قطعه‌ای بلند در رثای حضرت فاطمه زهرا (س) قرائت کرد و ضمن تسلیت ایام شهادت آن حضرت، به معرفی انجمن ادبی ماه و اهمیت نقش انجمن‌های ادبی در شکل‌گیری و تقویت جریان‌های شعر معاصر پرداخت. در ادامه، زهیر توکلی به‌عنوان مهمان نشست، دیدگاه‌های خود را پیرامون شعر آیینی و الزامات خلق آثار در این حوزه بیان کرد.

توکلی با اشاره به ضرورت بازنمایی صحیح سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در شعر فاطمی، اظهار کرد: شاعران باید برای ارائه تصویری درست از سیره و شخصیت آن حضرت تلاش کنند و آثارشان افزوده‌ای بر فرهنگ دینی و معرفتی جامعه داشته باشد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت دقت در پرداختن به موضوعات تاریخی و روایت رویدادها در شعر، بر لزوم توجه به ملاحظات متناسب با موضوع و اقتضائات زمانی در بازآفرینی این مضامین تأکید کرد.

این شاعر با اشاره به اهمیت شناخت نمونه‌های موفق و آثار ماندگار ادبیات دینی و آیینی، به شاعران جوان توصیه کرد با مطالعه آثار شاعران برجسته‌ از ظرفیت‌های میراث ادبی در مسیر ارتقای کیفیت آثار خود بهره بگیرند.

در بخش دیگری از نشست، سلیمانی با اشاره به تأثیرپذیری شعر آیینی از جریان‌های روز، نسبت به غلبه رویکردهای مُدگرا بر این حوزه هشدار داد و بر ضرورت حفظ غنا و عمق محتوایی شعر تأکید کرد.

توکلی نیز با تأکید بر مسئولیت شاعران در بازنمایی موضوعات دینی و آیینی، خاطرنشان کرد که حفظ شأن و حرمت اهل‌بیت(ع) باید بر دیده‌شدن آثار در فضای مجازی اولویت داشته باشد. از این منظر، توجه به مخاطب و شیوه‌های انتشار اثر نباید به بهای فاصله‌گرفتن از ارزش‌های محتوایی و معرفتی شعر تمام شود.

سلیمانی نیز با تأکید بر ضرورت پایبندی به مستندات تاریخی در شعر آیینی، توجه به اعتبار روایت‌ها و پرهیز از انتقال مطالب فاقد پشتوانه را از الزامات خلق آثار اثرگذار در این حوزه دانست.

در ادامه، زهیر توکلی قطعه‌ای در مدح حضرت فاطمه زهرا(س) از آثار احمد عزیزی را برای حاضران قرائت کرد و پس از آن، شاعران حاضر در نشست به شعرخوانی پرداختند.

نشست ادبی «منظومه» در راستای توجه باغ کتاب تهران به جریان‌های ادبی معاصر و فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگو، تبادل تجربه و ارائه آثار شاعران برگزار می‌شود.