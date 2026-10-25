امام جمعه رودان: وضعیت زمانه نوعی جنگ جهانی نانوشته و صلح مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه شهرستان رودان، با اشاره به شرایط پیچیده و تحولات نظام بین‌الملل، اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که می‌توان آن را نوعی جنگ جهانی نانوشته و وضعیت «صلح مسلح» دانست؛ شرایطی که در آن، رقابت قدرت‌ها و تقابل جبهه‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون ادامه دارد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دلیل قدرت، نفوذ و تأثیرگذاری خود همواره در معرض توطئه‌ها و فشارهای دشمنان قرار داشته است، افزود: ایران اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون، به پشتوانه فرهنگ ناب اسلامی و آموزه‌های اسلام ناب محمدی(ص)، مسیر مقاومت و ایستادگی را دنبال کرده و امروز از یک کشور واکنش‌دهنده به قدرتی کنشگر در عرصه بین‌المللی تبدیل شده است.

امام جمعه رودان با اشاره به محدودیت‌های دشمنان در مواجهه مستقیم با جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بخشی از ظرفیت و توانمندی نظام اسلامی در همین کنشگری فعال و تأثیرگذاری بر معادلات منطقه‌ای و جهانی نمایان شده است.

ضرورت حرکت جهادی در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب

بارانی با تأکید بر ضرورت شناخت وظایف نیروهای انقلابی در شرایط کنونی، به پیام رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب رئیس سازمان بسیج مستضعفین اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای مهم این پیام، توجه به این حقیقت است که هر ایرانی می‌تواند یک بسیجی باشد و در هر جایگاه و موقعیتی، مسئولیت خود را در قبال جامعه و کشور ایفا کند.

وی افزود: تحقق این رویکرد مستلزم آن است که برای نقش‌آفرینی همه اقشار جامعه، از کشاورزان و صنعتگران تا کسبه، بازاریان و دیگر گروه‌های مردمی، برنامه‌ریزی شود و زمینه مشارکت مؤثر آنان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی فراهم آید.

امام جمعه رودان، بصیرت‌افزایی در جامعه، تعامل با نهادها و سازمان‌های حاکمیتی، ترویج فرهنگ بسیجی به‌عنوان الگوی مقاومت و پایداری، توسعه خدمات اجتماعی و تقویت شبکه اطلاعات مردمی را از جمله محورهای مهم فعالیت‌های بسیج برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تحلیل‌های نادرست درباره جایگاه ملت ایران در جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: ملت ایران با مجاهدت و ایستادگی خود، پرچمدار جبهه حق و مقاومت در جهان بوده است و نباید تحت تأثیر تحلیل‌های نادرست، این نقش تاریخی و تأثیرگذار نادیده گرفته شود.

مسجد محور اصلی فعالیت‌های بسیج و پایگاه انسجام مردمی است

بارانی با تأکید بر جایگاه محوری مساجد در منظومه فعالیت‌های بسیج اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب، مسجد را محور فعالیت‌های بسیج قرار داده‌اند و لازم است برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی با محوریت مسجد دنبال شود.

وی با اشاره به نقش مسجد در ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی افزود: مسجد تنها محل عبادت نیست، بلکه پناهگاه مردم و پایگاهی برای شکل‌گیری حرکت‌های جمعی، تقویت روحیه همبستگی و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف است.

امام جمعه رودان با یادآوری اجتماعات مردمی شکل‌گرفته در مقاطع حساس، تأکید کرد: بسیاری از حرکت‌های بزرگ مردمی از مساجد آغاز شده‌اند و این ظرفیت ارزشمند می‌تواند در تقویت انسجام اجتماعی و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی و تدبیر در مسیر مقاومت، خاطرنشان کرد: برای پیشبرد اهداف باید اهل برنامه و تدبیر بود و با طراحی اقدامات هدفمند، ظرفیت‌های مردمی و انقلابی را به‌درستی به کار گرفت.

تأکید بر همدلی و تعامل مجموعه سپاه و مسئولان شهرستان

بارانی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تعامل، همدلی و همکاری میان مجموعه سپاه، بسیج و سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد و گفت: آمادگی داریم در کنار مجموعه سپاه و فرمانده جدید این نهاد در شهرستان، با رویکرد برادری و همکاری، برای پیشبرد امور و خدمت‌رسانی بهتر به مردم تلاش کنیم.

وی همچنین از خدمات و تلاش‌های فرمانده پیشین سپاه شهرستان رودان قدردانی کرد و اظهار داشت: سرهنگ سالاری، صادق، پرتلاش و دغدغه‌مند، با تعهد کاری و حسن خلق، مسئولیت‌های خود را با جدیت دنبال می‌کرد و تلاش داشت امور محوله را به بهترین شکل به سرانجام برساند.

امام جمعه رودان ضمن قدردانی از فرمانده پیشین و مجموعه همکاران سپاه و بسیجیان مخلص و زحمتکش شهرستان، برای وی در ادامه مسیر خدمت آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌ها و خدمات او در مجموعه سپاه استان نیز تداوم یابد.

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی همه ظرفیت‌های شهرستان برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، تقویت فرهنگ بسیجی، گسترش فعالیت‌های مسجدمحور و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.