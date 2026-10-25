به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از فعالان محیط‌زیست، اعضای انجمن کوهنوردی و حامیان طبیعت با همکاری اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان پلدختر، پسماندهای رهاشده در اطراف تالاب‌های این شهرستان را جمع‌آوری کردند.

این برنامه با هدف حفاظت از محیط‌زیست، کاهش آلودگی مناطق طبیعی و ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال طبیعت اجرا شد.

انتقال پسماندها برای دفع اصولی

در جریان این اقدام، پسماندهای برجای‌مانده از برخی تفرج‌کنندگان در اطراف تالاب‌ها جمع‌آوری و برای دفع اصولی به محل دفع پسماندهای شهری منتقل شد.

این عملیات با هدف بهبود سیما و منظر طبیعی تالاب‌ها، جلوگیری از انباشت زباله در محیط‌های طبیعی و حفاظت از منابع ارزشمند زیست‌محیطی منطقه انجام گرفت.

تأکید بر مسئولیت همگانی در حفاظت از طبیعت

برگزارکنندگان این برنامه با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از محیط‌زیست، خواستار توجه بیشتر طبیعت‌گردان و گردشگران به حفظ پاکیزگی مناطق طبیعی شدند.

رها نکردن زباله در طبیعت و جمع‌آوری پسماندها پس از حضور در مناطق گردشگری، از جمله اقداماتی است که با مشارکت همگانی می‌تواند در کاهش آلودگی و حفاظت از تالاب‌ها و دیگر سرمایه‌های طبیعی نقش مؤثری داشته باشد.