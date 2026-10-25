به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی زمزم ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری آزمون کتبی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت با حضور یک‌هزار و ۳۰۲ داوطلب در ۱۳ حوزه امتحانی استان خبر داد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری این آزمون در روز ۲۸ آبان‌ماه، اظهار کرد: آزمون کتبی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در ۱۴ رشته حفظ و مفاهیم قرآن کریم برگزار می‌شود.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: با هدف تسهیل حضور شرکت‌کنندگان و فراهم کردن دسترسی مناسب داوطلبان به محل برگزاری آزمون، ۱۳ حوزه امتحانی در شهرستان‌های مختلف استان تعیین شده است.

زمزم ادامه داد: در شهرستان بیرجند، دو حوزه امتحانی شامل هنرستان ابتکار واقع در شهرک شهید مفتح (معصومیه)، خیابان شهید یوسفی، نبش شهید یوسفی ۱۳ و دبیرستان نمونه تقوی واقع در خیابان توحید، نبش توحید ۳۴ در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: داوطلبان شهرستان قاین در سالن ابن‌سینا شبکه بهداشت و درمان واقع در خیابان شهید بهشتی، بهشتی ۷ و شرکت‌کنندگان شهرستان طبس در هنرستان امام خمینی(ره)، بلوار امام رضا(ع)، روبه‌روی دانشکده پرستاری، در این آزمون حضور خواهند یافت.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: حوزه امتحانی شهرستان فردوس در ساختمان آموزشی دانشگاه فرهنگیان واقع در خیابان خرمشهر، روبه‌روی هیئت ابوالفضلی و حوزه امتحانی عشق‌آباد در کانون فرهنگی و تربیتی شهید خطیبی، میدان ۱۵ خرداد، روبه‌روی مؤسسه فرهنگی قرآنی منهاج مستقر است.

زمزم با اشاره به تعیین حوزه‌های امتحانی در سایر شهرستان‌های استان افزود: در سربیشه، دبیرستان نمونه عفاف واقع در خیابان معلم، جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ در سرایان، دبیرستان شهید اصیل واقع در میدان آزادی و در بشرویه، دبیرستان کیانی‌زاده واقع در بلوار قائم، جنب اداره آموزش و پرورش، میزبان داوطلبان خواهند بود.

وی ادامه داد: در شهرستان زیرکوه نیز نگارخانه آفتاب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، واقع در حاجی‌آباد، بلوار سربازان گمنام، خیابان ارشاد، به‌عنوان حوزه امتحانی تعیین شده است. همچنین داوطلبان شهرستان نهبندان در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع در خیابان شهدا، نبش شهدای ۲۲ و شرکت‌کنندگان شهرستان درمیان در هنرستان کار و دانش تلاش واقع در شهر اسدیه، میدان شهید حاج قاسم سلیمانی، آزمون خواهند داد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: حوزه امتحانی طبس مسینا نیز در مدرسه شهید احمدزاده، واقع در بلوار وحدت، پیش‌بینی شده است.