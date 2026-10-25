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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

آزمون قرآن و عترت در ۱۳ حوزه امتحانی خراسان جنوبی برگزار می‌شود

آزمون قرآن و عترت در ۱۳ حوزه امتحانی خراسان جنوبی برگزار می‌شود

بیرجند- رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی آزمون کتبی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت ۲۸ آبان‌ماه در ۱۳ حوزه امتحانی استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی زمزم ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری آزمون کتبی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت با حضور یک‌هزار و ۳۰۲ داوطلب در ۱۳ حوزه امتحانی استان خبر داد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری این آزمون در روز ۲۸ آبان‌ماه، اظهار کرد: آزمون کتبی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در ۱۴ رشته حفظ و مفاهیم قرآن کریم برگزار می‌شود.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: با هدف تسهیل حضور شرکت‌کنندگان و فراهم کردن دسترسی مناسب داوطلبان به محل برگزاری آزمون، ۱۳ حوزه امتحانی در شهرستان‌های مختلف استان تعیین شده است.

زمزم ادامه داد: در شهرستان بیرجند، دو حوزه امتحانی شامل هنرستان ابتکار واقع در شهرک شهید مفتح (معصومیه)، خیابان شهید یوسفی، نبش شهید یوسفی ۱۳ و دبیرستان نمونه تقوی واقع در خیابان توحید، نبش توحید ۳۴ در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: داوطلبان شهرستان قاین در سالن ابن‌سینا شبکه بهداشت و درمان واقع در خیابان شهید بهشتی، بهشتی ۷ و شرکت‌کنندگان شهرستان طبس در هنرستان امام خمینی(ره)، بلوار امام رضا(ع)، روبه‌روی دانشکده پرستاری، در این آزمون حضور خواهند یافت.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: حوزه امتحانی شهرستان فردوس در ساختمان آموزشی دانشگاه فرهنگیان واقع در خیابان خرمشهر، روبه‌روی هیئت ابوالفضلی و حوزه امتحانی عشق‌آباد در کانون فرهنگی و تربیتی شهید خطیبی، میدان ۱۵ خرداد، روبه‌روی مؤسسه فرهنگی قرآنی منهاج مستقر است.

زمزم با اشاره به تعیین حوزه‌های امتحانی در سایر شهرستان‌های استان افزود: در سربیشه، دبیرستان نمونه عفاف واقع در خیابان معلم، جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ در سرایان، دبیرستان شهید اصیل واقع در میدان آزادی و در بشرویه، دبیرستان کیانی‌زاده واقع در بلوار قائم، جنب اداره آموزش و پرورش، میزبان داوطلبان خواهند بود.

وی ادامه داد: در شهرستان زیرکوه نیز نگارخانه آفتاب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، واقع در حاجی‌آباد، بلوار سربازان گمنام، خیابان ارشاد، به‌عنوان حوزه امتحانی تعیین شده است. همچنین داوطلبان شهرستان نهبندان در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع در خیابان شهدا، نبش شهدای ۲۲ و شرکت‌کنندگان شهرستان درمیان در هنرستان کار و دانش تلاش واقع در شهر اسدیه، میدان شهید حاج قاسم سلیمانی، آزمون خواهند داد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: حوزه امتحانی طبس مسینا نیز در مدرسه شهید احمدزاده، واقع در بلوار وحدت، پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6989220

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