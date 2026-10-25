سرهنگ عابدین ملکی‌پویا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تشدید مقابله با زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی همزمان با سراسر کشور، از اول مهر تا اول آبان‌ماه سال جاری با هدف تقویت نظارت بر عرصه‌های منابع طبیعی و برخورد با تخلفات در استان مرکزی اجرا شد.

وی افزود: این طرح با هدایت عملیاتی فرماندهان یگان‌های حفاظت ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها و با تأکید بر آموزش، برگزاری جلسات توجیهی، دریافت گزارش‌های مردمی از طریق سامانه تلفنی ۱۵۰۴ و بهره‌گیری از اطلاعات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و طرح چهارگام به اجرا درآمد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با اشاره به اقدامات میدانی انجام‌شده در این بازه زمانی تصریح کرد: در مدت اجرای طرح، ۲۵۰ واحد گشتی مستمر و هدفمند در مناطق مستعد زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی در ۱۲ شهرستان استان فعال شدند و ۴۴ نقطه شناسایی‌شده را تحت پایش و نظارت قرار دادند.

ملکی‌پویا ادامه داد: حاصل این گشت‌زنی‌ها و رصدهای اطلاعاتی، شناسایی ۴۰ فقره تخریب، تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز در عرصه‌های ملی استان بود که پرونده‌های مربوطه پس از تکمیل، برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی مساحت اراضی شناسایی‌شده در این پرونده‌ها را در مجموع ۲۹۸ هکتار و چهار هزار و ۴۷۲ مترمربع اعلام کرد و گفت: در ادامه پیگیری‌های قانونی و اجرای احکام مربوطه، ۶ فقره خلع ید و رفع تصرف فوری در مساحتی بالغ بر ۲ هکتار و ۹ هزار و ۲۵۲ مترمربع انجام شد و این اراضی به دولت و بیت‌المال بازگردانده شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با تأکید بر استمرار نظارت و پایش شبانه‌روزی عرصه‌های ملی تاکید کرد: صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی، مستلزم حضور میدانی نیروهای حفاظتی، پیگیری مستمر تخلفات و همکاری مردم با مجموعه منابع طبیعی است.

وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف غیرقانونی یا آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی ۱۵۰۴ گزارش دهند تا بررسی‌های لازم انجام و اقدامات قانونی مقتضی صورت گیرد.