به گزارش خبرنگار مهر، حسن دشتی‌نژاد ظهر امروز یکشنبه در گفتگوی رسانه ای با اشاره به آغاز عملیات برداشت محصول در مزارع این شهرستان اظهار کرد: تاکنون عملیات برداشت از یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار انجام شده و میزان تولید از این سطح به ۵ هزار تن رسیده است.

وی در ادامه با تشریح وضعیت ناوگان مکانیزه فعال در مزارع افزود: عملیات برداشت شلتوک در شهرستان با مشارکت ۸۰ دستگاه کمباین مهاجر و ۲۰ دستگاه کمباین بومی ویژه برداشت شالی در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با تأکید بر اهمیت برداشت به‌موقع محصول بیان کرد: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ماشین‌آلات کشاورزی برای تسریع در جمع‌آوری شلتوک و جلوگیری از خسارت به کشاورزان تا پایان فصل برداشت ادامه دارد.