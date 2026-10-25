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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

پیش‌بینی برداشت ۱۶ هزار تن شلتوک از مزارع خرمشهر

پیش‌بینی برداشت ۱۶ هزار تن شلتوک از مزارع خرمشهر

خرمشهر - مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: پیش‌بینی می‌شود ۱۶ هزار تن محصول شلتوک از سطح مصوب ۴ هزار و ۲۰ هکتاری مزارع این شهرستان برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دشتی‌نژاد ظهر امروز یکشنبه در گفتگوی رسانه ای با اشاره به آغاز عملیات برداشت محصول در مزارع این شهرستان اظهار کرد: تاکنون عملیات برداشت از یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار انجام شده و میزان تولید از این سطح به ۵ هزار تن رسیده است.

وی در ادامه با تشریح وضعیت ناوگان مکانیزه فعال در مزارع افزود: عملیات برداشت شلتوک در شهرستان با مشارکت ۸۰ دستگاه کمباین مهاجر و ۲۰ دستگاه کمباین بومی ویژه برداشت شالی در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با تأکید بر اهمیت برداشت به‌موقع محصول بیان کرد: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ماشین‌آلات کشاورزی برای تسریع در جمع‌آوری شلتوک و جلوگیری از خسارت به کشاورزان تا پایان فصل برداشت ادامه دارد.

کد مطلب 6989222

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