به گزارش خبرگزاری مهر، دسترسی به منابع علمی و تخصصی، یکی از مؤلفه‌های مهم ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی و پژوهشی در کتابخانه‌های عمومی است. در همین راستا، پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با نام تجاری «نور»، ظرفیت‌های متنوعی را برای دسترسی به منابع علمی، پژوهشی و تخصصی در اختیار کاربران قرار می‌دهند. در این میان، پایگاه نورمگز به‌عنوان یکی از منابع اطلاعاتی قابل استفاده در کتابخانه‌های عمومی، می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل دسترسی اعضا، دانشجویان، پژوهشگران و سایر علاقه‌مندان به مقالات علمی ایفا کند.

در گفت‌وگو با هوشیار لاریجانی؛ معاون امور کتابخانه‌ها و همکاری‌های اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، به معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی تجاری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، قابلیت‌های نورمگز و شرایط بهره‌مندی کتابخانه‌های عمومی از این پایگاه پرداخته‌ایم.

پایگاه‌های اطلاعاتی «نور»؛ بستری برای دسترسی به منابع علمی و تخصصی

هوشیار لاریجانی با اشاره به ظرفیت‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در حوزه فناوری اطلاعات و عرضه منابع علمی، اظهار کرد: این مرکز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، مجموعه‌ای از پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی را با نام تجاری «نور» ارائه می‌کند که با هدف گردآوری، سازمان‌دهی، پردازش و عرضه منابع علمی و پژوهشی، به‌ویژه در حوزه‌های علوم اسلامی و علوم انسانی، طراحی شده‌اند.

وی افزود: از میان پایگاه‌های متعدد این مرکز، چهار پایگاه نورلایب، نورمگز، سمیم نور و ابرنور به‌صورت تجاری عرضه می‌شوند و بهره‌مندی از خدمات آن‌ها مستلزم تهیه اشتراک است. این موضوع با توجه به حقوق ناشران و صاحبان آثار و ضوابط مربوط به عرضه تجاری برخی منابع تعیین شده است.

نورمگز؛ پایگاه تخصصی مجلات و مقالات علمی

لاریجانی با تأکید بر اهمیت نورمگز برای فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی بیان کرد: نورمگز پایگاهی برای دسترسی به مجلات و مقالات تخصصی در حوزه‌های مختلف، از جمله علوم اسلامی، علوم انسانی، علوم تربیتی و مدیریت است. این پایگاه با فراهم‌کردن امکان جست‌وجو و بازیابی مقالات، به کاربران کمک می‌کند منابع مرتبط با موضوعات مورد نظر خود را شناسایی کنند.

به گفته وی، اطلاعات کتاب‌شناختی، موضوع مجلات و اطلاعات مربوط به رتبه علمی نشریات نیز، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در پایگاه، قابل بررسی است. از این منظر، نورمگز می‌تواند برای پژوهشگران، دانشجویان، اعضای کتابخانه‌های عمومی و سایر مخاطبان علمی، منبعی کاربردی در مسیر دستیابی به اطلاعات تخصصی باشد. همچنین، امکانات جست‌وجو و ابزارهای هوشمند این پایگاه می‌توانند فرایند شناسایی و بازیابی منابع مرتبط با موضوعات پژوهشی را تسهیل کنند.

نورمگز؛ فرصتی برای تقویت خدمات پژوهشی کتابخانه‌های عمومی

لاریجانی با اشاره به اهمیت تأمین منابع اطلاعاتی متناسب با نیازهای اعضای کتابخانه‌های عمومی اظهار کرد: دسترسی به پایگاه‌های تخصصی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند ظرفیت خدمات اطلاعاتی و پژوهشی کتابخانه‌ها را افزایش دهد. در این میان، نورمگز با فراهم‌کردن امکان دسترسی به مقالات علمی و تخصصی، می‌تواند پاسخ‌گوی بخشی از نیازهای اطلاعاتی و مطالعاتی اعضا و پژوهشگران باشد.

وی افزود: بهره‌مندی از این پایگاه در چارچوب نوع اشتراک تهیه‌شده، مدت اعتبار و میزان اعتبار اختصاص‌یافته امکان‌پذیر است؛ بنابراین، آگاهی از شرایط اشتراک و نحوه محاسبه اعتبار، برای برنامه‌ریزی و استفاده مؤثر از منابع اهمیت دارد.

انتخاب اشتراک متناسب با نیازهای اطلاعاتی کتابخانه‌ها

معاون امور کتابخانه‌ها و همکاری‌های اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، در پایان با جمع‌بندی در خصوص این موضوع تأکید کرد: استفاده مؤثر از پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی، مستلزم شناخت نیازهای پژوهشی مخاطبان و برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت منابع در دسترس است. در مجموع، فراهم‌سازی دسترسی به منابع علمی و تخصصی از طریق پایگاه‌هایی مانند نورمگز، فرصتی برای تقویت خدمات اطلاعاتی و پژوهشی کتابخانه‌های عمومی و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای مطالعاتی اعضا و پژوهشگران به شمار می‌رود. بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند گامی در جهت توسعه خدمات علمی کتابخانه‌ها و تسهیل دسترسی کاربران به منابع معتبر و تخصصی باشد.