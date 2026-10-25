بررسی اختلاف دریافتی پرستاران تامین اجتماعی و دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی فلاح، درباره وضعیت پرداختی‌های پرستاران، اظهار داشت: در شرایط فعلی، پرستار پس از بازنشستگی، اضافه‌کار و پرداخت‌های خارج از حقوق ماهانه را در حقوق بازنشستگی خود نخواهد داشت و در عمل، تنها حقوق بازنشستگی برای او محاسبه می‌شود.

وی با اشاره به لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که از سوی دولت مطرح شده و در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است، افزود: بر اساس این لایحه، کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله پرستاران، بتوانند پس از بازنشستگی از مابه‌التفاوت پرداخت‌های مربوط نیز برخوردار شوند.

فلاح ادامه داد: نمایندگان مجلس بارها در این زمینه با معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان دولتی نامه‌نگاری کرده‌اند. همچنین، تا جایی که اطلاع دارم، وزیر نیرو نیز در سال ۱۴۰۳ نامه‌ای در این خصوص به عارف نوشته است؛ با وجود این پیگیری‌ها، موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: این لایحه در میان لوایح دیگری که باید در مجلس مطرح شوند، باقی مانده است و مقرر شد کمیسیون با عزم جدی، پیگیری لازم را برای تسریع در بررسی و تعیین تکلیف آن انجام دهد تا هرچه سریع‌تر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

دشوارتر شدن شرایط اشتغال در حوزه پرستاری

وی در ادامه با اشاره به موضوع تامین نیروی انسانی در حوزه پرستاری، گفت: جذب نیرو از طریق سازمان اداری و استخدامی و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود و مجوزهای لازم نیز از سوی این مجموعه‌ها صادر می‌شود؛ با این حال، شرایط اشتغال در حوزه پرستاری روزبه‌روز دشوارتر شده است.

فلاح افزود: با توجه به تعداد تخت‌های موجود در مراکز درمانی، میزان فشار کاری پرستاران از استاندارد خارج شده و سختی کار این قشر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی و بازنشسته شدن نیروها و خروج آنان از سیستم، نیاز به جذب پرستاران جدید وجود دارد و باید برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام شود.

پیگیری مطالبات معیشتی پرستاران

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به پیگیری مشکلات معیشتی پرستاران، گفت: کمیسیون بهداشت موضوعات مربوط به معیشت این قشر را دنبال می‌کند و در این زمینه، مباحثی از جمله جوانی جمعیت و خدمات مهدکودک و موضوعات دیگر با وزارتخانه مطرح، بررسی و پیگیری شده است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم مسائل مربوط به معیشت پرستاران و خدماتی را که می‌توان برای جامعه پرستاری ارائه کرد، به سرانجام برسانیم تا بخشی از مشکلات مالی این قشر برطرف شود.

تشکیل کارگروه ویژه پیگیری مطالبات پرستاران

فلاح با اشاره به نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در این نشست، کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری مطالبات پرستاران تشکیل شد.

وی افزود: با توجه به اینکه سیدمحمد جمالیان رئیس کمیته پرستاری است، ریاست این کارگروه نیز به ایشان واگذار شد تا موضوعات معیشتی و خدمات قابل ارائه به جامعه پرستاری را پیگیری کند.

اختلاف حقوق پرستاران در بخش‌های مختلف باید بررسی شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تفاوت دریافتی پرستاران در بخش‌های مختلف نظام سلامت، گفت: میان پرستاری که در بخش تامین اجتماعی فعالیت می‌کند و پرستاری که در بیمارستان دولتی مشغول به کار است، اختلاف حقوقی وجود دارد و باید این موضوع بررسی شود.

وی تاکید کرد: قرار نیست حقوق افرادی که دریافتی بالاتری دارند کاهش پیدا کند، بلکه باید حقوق افرادی که دریافتی کمتری دارند افزایش یابد.

فلاح با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی ادامه داد: در برخی موارد، نیرویی که به‌ صورت رسمی در بیمارستان دولتی استخدام شده، حقوق کمتری از نیروی شرکتی دریافت می‌کند که از محل خدمات کارگری دستمزد می‌گیرد. این اختلاف‌ها در حقوق و دستمزد باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: هدف، کاهش حقوق نیروهای شرکتی نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود تا اختلاف‌های موجود در پرداخت‌ها اصلاح شود و افرادی که دریافتی کمتری دارند، از وضعیت مناسب‌تری برخوردار شوند.

کاهش ورودی دانشجویان پرستاری

فلاح با اشاره به پیامدهای اختلاف‌های حقوقی و مشکلات معیشتی پرستاران، گفت: این وضعیت می‌تواند جذابیت ورود به عرصه پرستاری را کاهش دهد و در نتیجه، ورودی دانشجویان به رشته پرستاری کمتر شود؛ موضوعی که در آینده چالش‌های متعددی برای کشور ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می‌رود، بیماری‌ها و نیازهای درمانی جامعه نیز افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، کاهش ورود نیروهای جدید به حوزه پرستاری می‌تواند تامین نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت را با مشکل مواجه کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اصلاح اختلاف‌های حقوق و دستمزد، رسیدگی به مشکلات معیشتی پرستاران و پیگیری خدمات حمایتی از جمله موضوعاتی است که باید سریع‌تر دنبال شود و این مسائل از جمله محورهای مورد پیگیری کارگروه ویژه تشکیل‌شده در کمیسیون بهداشت است. /