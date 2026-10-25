به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در ابتدای جلسه ضمن تأکید بر ضرورت حفظ سلامت و بهداشت عمومی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین شهروندان گفت: دادگستری از خلال وظیفه نظارتی خود، ضمن پیگیری مستمر، از اجرای صحیح قوانین و مقررات توسط سازمان محیط زیست و دیگر دستگاه‌های متولی اطمینان حاصل خواهد کرد و هدف از این اقدامات، حصول اطمینان از تأمین حقوق عامه در حوزه سلامت و بهداشت است.

وی یکی از محورهای اصلی بحث در این جلسه را موضوع روان‌سازی پسماندها و فاضلاب به زاینده‌رود در برخی شهرستان‌های استان عنوان کرد و ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها، عدم آماده‌سازی و به‌روزرسانی تصفیه‌خانه‌ها، مانعی جدی در مسیر مدیریت صحیح پسماندها ایجاد کرده و مقرر شد فهرست شهرستان‌هایی که تاکنون در زمینه آماده‌سازی تصفیه‌خانه‌ها اقدام لازم را انجام نداده‌اند، به سرعت به دبیرخانه شورا ارسال شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: این اقدام راه را برای پیگیری‌های قانونی توسط دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم هموار می‌کند تا از طریق مراجع قضایی، اجرای این وظایف در تمامی شهرستان‌ها تضمین شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری به فعالیت برخی معادن در مجاورت اماکن و مراکز تفریحی، فرهنگی، اجتماعی به عنوان دستورکار دیگر جلسه اشاره و خاطرنشان کرد: فعالیت معادن نباید با ایجاد آلایندگی‌های زیست‌محیطی، سلامت شهروندان را به خطر بیندازد؛ لزوم رعایت دقیق فواصل قانونی میان معادن و اماکن عمومی مورد تأکید بوده تا از بروز هرگونه مخاطره ناشی از فعالیت‌های معدنی جلوگیری شود.

وی بحث و تبادل‌نظر در خصوص عملکرد شهرک‌های صنعتی را آخرین دستور کار جلسه عنوان کرد و گفت: اگرچه برخی شهرک‌ها در زمینه ایجاد تصفیه‌خانه‌ها اقداماتی انجام داده‌اند، اما تاکید شد که این اقدامات کافی نیست و باید با سرعت و دقت بیشتری برای تکمیل فرآیند تصفیه و مدیریت پساب‌ها حرکت کرد.

گفتنی است در پایان جلسه مقرر شد چالش‌های شناسایی شده در حوزه سلامت و محیط زیست، پس از بررسی‌های کارشناسان، به صورت نهایی به دبیرخانه شورا ارسال شود.