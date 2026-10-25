به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست این مرکز با حضور جمعی از روحانیون و جوانان فعال فرهنگی با موضوع «اربعین در مکتب امام مجاهد شهید» همزمان با سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها در نجف اشرف برگزار شد.

جمعی از روحانیون و فعالان فرهنگی از حله و نجف اشرف با اشراف حرکت نجبا، مرکز نشر و تبیین اندیشه امام شهید را به منظور تبیین و بسط اندیشه رهبر شهید تاسیس کردند.

این مرکز در سالن حسینیه امام رضا علیه‌السلام نجف اشرف با سخنرانی حجت الاسلام حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی فعالیت‌های خود را آغاز کرد.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین در این مراسم، با تبریک و تشکر از اقدام شایسته در تشکیل این مرکز، به بیان مبانی و شاخص‌های اربعین در نگاه امام مجاهد شهید پرداخت و گفت: اربعین در نگاه شهید مجاهد آیه‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، سازنده هویت جمعی پیروان مکتب اهل بیت علیهم‌السلام است‌ وی افزود : از نگاه آن مجاهد بزرگ، شیعیان نیازمند یک کانون و میعادگاه مشترک بودند که کربلا برای این امر نقطه کانونی است.

احمدی ادامه داد: به تدبیر حضرت زینب کبری و امام سجاد علیهما السلام اربعین ، کربلا و مرقد سالار شهیدان به‌عنوان این میعادگاه مشترک‌تعیین شد تا جمعیت پراکنده شیعیان را از اقصی نقاط عالم در یک جا در موسم معینی، گرد هم آورد و قدرت‌شان را به نمایش بگذارد و این سخن و تحلیلی بود که ۵۳ سال قبل، قائد نستوه شهید خامنه ای در سخنرانی خود در مشهد ارائه کردند.

وی گفت: از طرفی در نگاه ایشان صحنه اربعین تجلی فضائل اخلاقی و ساحت تمرین زیست توحیدی است که در افق تمدنی ، آن را زمینه ساز مدنیتی جدید بر پایه ارزش‌های اسلامی مدرسه اهل بیت علیهم‌السلام و حرکتی امید آفرین می‌دید.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در ادامه بیان کرد: از دیدگاه امام شهید مؤسس حرکت اربعین امام سجاد علیه السلام و زینب کبری سلام الله علیها بودند که با درایت و هوشمندی برای حفظ و صیانت از نهضت الهی عاشورا و ساخت کانون اجتناع پیروان و محبان اهل بیت علیهم‌السلام طراحی کردند.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین علت مقابله استکبار و نظام سلطه با حرکت پرشور و شعور اربعین را ترس از جهانی شدن پیام‌حضرت سیدالشهدا که پیام حریت و عدالت و دفاع از مظلوم و مقابله با ظلم است، معرفی کرد و گفت : قائد شهید دلیل دیگر مقابله رسانه‌ای جهان غرب و بلندگوهای استعمار و نوکرانش را که تحریم، تقلیل و تحریف تعقیب می‌کنند؛ واهمه شان از دیده شدن شکوه و عظمت حرکت بی‌نظیر مردمی در خلق دنیایی از زیبایی‌ها و تجلی کرامت انسانی و مودت و اخوت و گذشت و دگر دوستی می‌دانست که امروز جهان تشنه این حقایق ناب و زیباست و همه این‌ها تجلی و پرتو جاذبه مغناطیس حسینی است.

احمدی گفت: رهبر فرزانه شهید، ملت عراق و عشایر و جوانان عراق را به سبب توفیق در انجام شایسته خدمت رسانی کریمانه و مدیریت مراسم اربعین می‌ستودند و همواره به خدمات‌شان ارج می‌نهادند و تکریم می‌کردند و با تمام وجود و صمیمانه در پناسبت‌های مختلف قدردان زحمات شما مردم شریف و جوانان و علمای عراق بودند.

وی افزود : باید به اربعین جهانی اندیشه کرد و با هم‌فکری و برنامه‌ریزی درست با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و اساتید و علماکلام آن شهید عزیز امت بروز بیشتری پیدا کند آن‌جا که در ملاقات با مسئولان مواکب عراقی فرمودند« اربعین جهانی شده و جهانی تر هم خواهد شد. » امروز دیگر اربعین منحصر در کربلا و نجف و عراق و ایران نیست و شعار و تعهد ما این است که "همه جهان در اربعین و اربعین در همه جهان" و این عهد ما با امام‌مجاهد و نستوه شهید است.