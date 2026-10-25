به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمی، ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه‌های عمرانی، خدماتی و فضای سبز منطقه ۲ تبریز، روند اجرای عملیات پوشش کانال ملاصدرا را بررسی کرد و خواستار تسریع در تکمیل این پروژه پیش از آغاز بارش‌های فصلی شد.

عملیات پوشش کانال ملاصدرا با استفاده از دال‌های بتنی و از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲، در ضلع جنوبی اتوبان شهید کسایی در حال اجراست.

هدف از اجرای این طرح، هدایت مناسب روان‌آب‌های ناشی از بارندگی، پیشگیری از سرریز آب به معابر و بهبود شرایط بهداشتی محیط شهری عنوان شده است.

هاشمی در جریان این بازدید، روند دال‌گذاری و بتن‌ریزی مسیل ملاصدرا را ارزیابی کرد و بر ضرورت سرعت‌بخشیدن به عملیات اجرایی پیش از شروع بارندگی‌های فصلی تأکید کرد.

شهردار منطقه ۲ تبریز همچنین به‌همراه معاونان و مدیران این منطقه، در قالب بازدیدی ۱۱ ساعته، روند اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و فضای سبز را بررسی کرد.