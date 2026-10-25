درخواست نخست وزیر انگلیس از شهروندان برای ذخیره غذا و اقلام ضروری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دولت انگلیس با راه‌اندازی کارزار «آماده باشید» از خانواده‌ها خواسته است برای مقابله با شرایط اضطراری، ذخیره‌ای از آب، مواد غذایی و اقلام ضروری فراهم کنند. بنابر این گزارش، این توصیه‌ها با هدف افزایش آمادگی در برابر بحران‌ها ارائه شده و به معنای پیش‌بینی وقوع قریب‌الوقوع جنگ نیست.

این توصیه‌ها طیفی از تهدیدها از جمله پدیده‌های شدید آب‌وهوایی، حملات سایبری، اختلال در زنجیره تأمین غذا و احتمال قطع برق، آب و ارتباطات را در بر می‌گیرد.

اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی از ذخیره مواد غذایی در خانه خود خبر داد و گفت در کابینت مواد غذایی، کنسرو لوبیا، سوپ و میان‌وعده‌هایی نگهداری می‌کند.

او تأکید کرد که هدف، ایجاد ترس نیست، بلکه انجام اقدامات منطقی برای تأمین نیازهای اولیه خانواده در شرایط دشوار است.

طبق دستورالعمل دولت انگلیس هر فرد باید حدود ۹ لیتر آب برای سه روز و مواد غذایی با ماندگاری طولانی، مانند کنسرو گوشت و سبزیجات و میوه خشک ذخیره کند. چراغ‌قوه، باتری، پتو، رادیو، شارژر همراه، جعبه کمک‌های اولیه، لوازم بهداشتی، پول نقد و اسناد مهم نیز در فهرست اقلام پیشنهادی قرار دارند.

این توصیه‌ها در حالی مطرح شده‌اند که مقام‌های انگلیسی درباره خطر حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی هشدار داده‌اند. وزیر دفاع، وس استریتینگ نیز بر لزوم آمادگی شهروندان و شرکت‌ها برای مقابله با بلایای طبیعی، حملات سایبری و تروریسم مورد حمایت دولت‌ها تأکید کرده است.

مقام‌های دولت انگلیس می‌گویند آمادگی خانوارها می‌تواند فشار بر خدمات امدادی را در روزهای نخست بحران کاهش دهد. با این حال، برخی سیاستمداران مخالف درباره شفافیت دولت در توضیح تهدیدهای پیش روی کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.

کیمی بادنوک، رهبر حزب محافظه‌کار گفت در خانه خود ذخیره‌ای برای یک هفته نگه می‌دارد، اما معتقد است دولت باید درباره خطرات امنیتی و اقدامات مقابله‌ای توضیحات روشن‌تری ارائه کند.