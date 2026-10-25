به گزارش خبرنگار مهر، منصور سعیدی مفرد ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: سطح زیر کشت این محصول که در سال گذشته ۱۲.۵ هکتار بود، در سال جاری به ۲۲ هکتار افزایش یافته است.

وی افزود: هندوانه تولیدی هویزه به دلیل کیفیت بالا و خوش‌خورانی، نقش کلیدی در تأمین نیاز بازار مصرف استان ایفا می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی هویزه در ادامه توضیح داد: سازمان جهاد کشاورزی از طریق اعزام کارشناسان، نظارت دقیق بر سلامت محصولات، کنترل مصرف کود و سموم و راهنمایی کشاورزان برای تولید پایدار، تضمین کیفیت و سلامت محصولات منطقه را بر عهده دارد.

وی در پایان تصریح کرد: توسعه زیر کشت از طریق معرفی ارقام جدید و تشویق کشاورزان به بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین آبیاری جهت افزایش بهره‌وری منابع آب، در دستور کار قرار دارد.