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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

سطح زیر کشت هندوانه هویزه جهش قابل‌توجهی داشته است

سطح زیر کشت هندوانه هویزه جهش قابل‌توجهی داشته است

هویزه - مدیر جهاد کشاورزی هویزه گفت: با افزایش مساحت اراضی زیر کشت، حجم تولید کل هندوانه در این شهرستان جهش قابل‌توجهی داشته است و پیش‌بینی می‌شود ۵۰۰ تن محصول برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور سعیدی مفرد ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: سطح زیر کشت این محصول که در سال گذشته ۱۲.۵ هکتار بود، در سال جاری به ۲۲ هکتار افزایش یافته است.

وی افزود: هندوانه تولیدی هویزه به دلیل کیفیت بالا و خوش‌خورانی، نقش کلیدی در تأمین نیاز بازار مصرف استان ایفا می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی هویزه در ادامه توضیح داد: سازمان جهاد کشاورزی از طریق اعزام کارشناسان، نظارت دقیق بر سلامت محصولات، کنترل مصرف کود و سموم و راهنمایی کشاورزان برای تولید پایدار، تضمین کیفیت و سلامت محصولات منطقه را بر عهده دارد.

وی در پایان تصریح کرد: توسعه زیر کشت از طریق معرفی ارقام جدید و تشویق کشاورزان به بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین آبیاری جهت افزایش بهره‌وری منابع آب، در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6989234

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