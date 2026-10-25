ثبت بیش از ۲ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مبارکی بیان کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های تردد شمار در مهرماه سال‌جاری، تعداد ۲ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۳۹۶ تردد در محورهای مواصلاتی شمال استان به ثبت رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۴ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان با اشاره به آمار تردد ورودی و خروجی استان اظهار کرد :در این مدت ، تعداد ۳۸۹ هزار و ۲۶۵ وسیله نقلیه وارد استان شده و ۴۰۸ هزار و ۷۷۲ وسیله نقلیه نیز از استان خارج شده‌اند.

وی پر تردد ترین محورهای مواصلاتی استان را ، محور زاهدان_خاش ، مرز میلک _ زهک و زاهدان _ سه راهی دشتک اعلام کرد .

مبارکی در ادامه به عملکرد سامانه تلفنی ۱۴۱ اشاره کرد و گفت: در مهرماه سال جاری، ۴ هزار و ۸۵۰ تماس با این سامانه برقرار شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند ترددشماری، پایش مستمر وضعیت راه‌ها، نگهداری و بهسازی محورهای مواصلاتی و رسیدگی به درخواست‌ها و گزارش‌های مردمی، ارتقای ایمنی تردد و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.