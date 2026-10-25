به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه شهرستان رودان، با اشاره به روحیه ولایت‌مداری مردم این شهرستان اظهار کرد: مردم رودان به ولایت‌مداری شهرت دارند و این ویژگی ارزشمند، مایه افتخار شهرستان است.

وی با قدردانی از خدمات سرهنگ سالاری، فرمانده پیشین سپاه شهرستان رودان، افزود: سال‌هاست که با ایشان آشنایی دارم و در مسئولیت‌های مختلف، از جمله در شهرستان‌های قشم و حاجی‌آباد، شاهد حضور و فعالیت‌های ایشان بوده‌ام. اخلاق‌مداری یکی از ویژگی‌های برجسته ایشان است و در جامعه امروز، اخلاق نیکو می‌تواند زمینه‌ساز همراهی مردم و تقویت تعاملات اجتماعی باشد.

محسنی با اشاره به همکاری مطلوب سپاه و فرمانداری رودان در دوره مسئولیت سرهنگ سالاری تصریح کرد: در مدت حدود یک سال و هفت ماه همکاری با ایشان در شهرستان رودان، تعامل و همکاری بسیار خوبی میان فرماندهی سپاه، فرمانداری، شورای تأمین و شورای اداری شهرستان برقرار بود که این همراهی در پیشبرد امور و خدمت‌رسانی به مردم نقش مؤثری داشت.

فرماندار رودان در ادامه با اشاره به اهمیت هم‌زمان توسعه اقتصادی و تأمین امنیت گفت: تأکید بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، بیانگر این واقعیت است که توسعه اقتصادی و امنیت از یکدیگر جدا نیستند و برای دستیابی به پیشرفت، باید در کنار توجه به اقتصاد، از تلاش‌های مجموعه‌های امنیتی و انتظامی نیز قدردانی کرد.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در زمینه وفاق ملی خاطرنشان کرد: وفاق ملی به این معناست که بتوانیم از تمام ظرفیت‌ها، گروه‌ها و جناح‌های مختلف برای توسعه و آبادانی شهرستان استفاده کنیم و با همدلی و همکاری، زمینه پیشرفت منطقه را فراهم آوریم.

محسنی در پایان ضمن قدردانی از خدمات فرمانده پیشین سپاه شهرستان رودان، بر اهمیت تعامل و همکاری مجموعه‌های اجرایی و نظامی در مسیر خدمت به مردم و تحقق اهداف توسعه‌ای شهرستان تأکید کرد.