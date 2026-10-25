به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه ۲۵ مجتمع قضایی شورای حل اختلاف خرم‌آباد با تکیه بر میانجی‌گری و رویکرد عدالت ترمیمی، موفق به حل‌وفصل و مختومه کردن چند پرونده با موضوعات مختلف از جمله خیانت در امانت، اختلافات خانوادگی و توهین شد.

این پرونده‌ها با پیگیری مستمر اعضا و کارکنان شعبه و بهره‌گیری از مهارت‌های میانجی‌گری، به توافق قطعی طرفین منجر شد.

میانجی‌گری؛ راهکاری برای پایان اختلافات

پرونده‌های رسیدگی‌شده در این شعبه، موضوعات متنوعی را در بر می‌گرفت که با تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین و فراهم‌سازی زمینه تفاهم، به مرحله سازش رسیدند.

این روند، علاوه بر پایان دادن به اختلافات، زمینه رضایت مراجعان و جلوگیری از تداوم درگیری‌های حقوقی و قضایی را فراهم کرد.

تأکید بر گسترش فرهنگ صلح و سازش

شورای حل اختلاف با قدردانی از تلاش و تدبیر کارکنان شعبه ۲۵، این اقدامات را گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه دانست.

توسعه سازوکارهای سازش و میانجی‌گری می‌تواند با کاهش ورودی و بار پرونده‌های قضایی، به تحکیم پیوندهای اجتماعی، افزایش رضایت‌مندی مراجعان و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کمک کند.