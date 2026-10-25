به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان‌ماه) در تذکری نسبت به مصوبه هیئت دولت درباره نحوه صدور مجوز ساخت‌وساز در تهران و البرز انتقاد کرد.



وی با اشاره به توقف سه‌ساله صدور مجوز ساخت‌وساز در این مناطق بر اساس مصوبه مذکور، اظهار کرد: اجرای این تصمیم به افزایش شدید قیمت مسکن، گرانی بی‌رویه و محرومیت اقشار ضعیف و کم‌درآمد از سکونت در تهران منجر خواهد شد؛ بنابراین، چنین اقدامی غیرقانونی و غیرمنطقی است.



رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از مبنای اتخاذ این تصمیمات گفت: مشخص نیست این مصوبات بر چه اساسی و با چه منطقی، بدون انجام مشورت‌های لازم، به تصویب می‌رسند.



پژمانفر افزود: این مصوبه با اصل ۳۱ قانون اساسی، موضوع فرزندآوری و قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد.



وی از هیئت تطبیق خواست این مصوبه را رد کند و مانع اجرای آن شود و تأکید کرد: اجرای چنین تصمیمی که برخلاف قانون اساسی است، به زیان کشور، شهر تهران و اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد بود.