به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر یکشنبه در اجلاسیه شهدای اهل سنت استان گلستان در شهرستان آق‌قلا، وحدت و همبستگی را از مهم‌ترین عوامل اقتدار کشور دانست و گفت: شهدا متعلق به همه ملت ایران هستند و به قوم، مذهب یا جریان خاصی تعلق ندارند.

وی با اشاره به حضور نزدیک به ۶۰۰ شهید اهل سنت در جمع شهدای کشور اظهار کرد: شهدا با هر قومیت و مذهبی برای دفاع از ایران و اعتقادات خود جانفشانی کردند و یادآوری راه آنان باید زمینه‌ساز تقویت همدلی و همبستگی میان مردم باشد.

معروفی با بیان اینکه شهدا درس مقاومت و استقامت را به ملت ایران آموختند، افزود: مقاومت موجب عزت می‌شود و تسلیم شدن در برابر دشمن، نتیجه‌ای جز ذلت ندارد. ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی با ایستادگی خود نشان داده است که برای دفاع از کشور و منافع ملی مصمم است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تجربه دفاع مقدس گفت: ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی، در برابر قدرت‌های مختلف ایستاد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد. این تجربه نشان داد که ایمان، اعتقاد و اراده مردم می‌تواند پشتوانه‌ای برای عبور از دشواری‌ها باشد.

وی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر و تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف در جامعه اظهار کرد: دشمن می‌خواهد با جنگ شناختی و ایجاد تفرقه، مردم را خسته و از یکدیگر جدا کند؛ اما ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، با کنار گذاشتن اختلافات، از منافع ملی خود دفاع کرده است.

معروفی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان اقوام و مذاهب گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی نیاز داریم. هنگامی که دشمن به دنبال تفرقه است، وحدت از آب و نان واجب‌تر می‌شود؛ چراکه هم قدرت ملی را افزایش می‌دهد و هم مانع تحقق اهداف دشمن خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به همزیستی اقوام مختلف در گلستان اظهار کرد: زندگی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب در این استان، جلوه‌ای از برادری و همبستگی است. مردم گلستان در حوادث مختلف، از جمله سیل، همدلی خود را نشان داده‌اند و این ظرفیت می‌تواند الگویی برای تقویت انسجام ملی باشد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه گفت: مشارکت و همبستگی مردم، پشتوانه اقتدار کشور است و باید با حفظ این سرمایه اجتماعی، اجازه نداد دشمنان به اهداف خود در تضعیف ایران، ایجاد اختلاف میان اقوام و ضربه زدن به منافع ملی دست یابند.