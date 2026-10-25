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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

معروفی: دشمن در برابر وحدت ملت ایران شکست می‌خورد

معروفی: دشمن در برابر وحدت ملت ایران شکست می‌خورد

آق قلا-معاون فرهنگی سپاه پاسداران با تأکید بر ضرورت وحدت ملی گفت: دشمن به دنبال تفرقه است، اما ملت ایران در دفاع از کشور عقب‌نشینی نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر یکشنبه در اجلاسیه شهدای اهل سنت استان گلستان در شهرستان آق‌قلا، وحدت و همبستگی را از مهم‌ترین عوامل اقتدار کشور دانست و گفت: شهدا متعلق به همه ملت ایران هستند و به قوم، مذهب یا جریان خاصی تعلق ندارند.

وی با اشاره به حضور نزدیک به ۶۰۰ شهید اهل سنت در جمع شهدای کشور اظهار کرد: شهدا با هر قومیت و مذهبی برای دفاع از ایران و اعتقادات خود جانفشانی کردند و یادآوری راه آنان باید زمینه‌ساز تقویت همدلی و همبستگی میان مردم باشد.

معروفی با بیان اینکه شهدا درس مقاومت و استقامت را به ملت ایران آموختند، افزود: مقاومت موجب عزت می‌شود و تسلیم شدن در برابر دشمن، نتیجه‌ای جز ذلت ندارد. ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی با ایستادگی خود نشان داده است که برای دفاع از کشور و منافع ملی مصمم است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تجربه دفاع مقدس گفت: ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی، در برابر قدرت‌های مختلف ایستاد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد. این تجربه نشان داد که ایمان، اعتقاد و اراده مردم می‌تواند پشتوانه‌ای برای عبور از دشواری‌ها باشد.

وی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر و تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف در جامعه اظهار کرد: دشمن می‌خواهد با جنگ شناختی و ایجاد تفرقه، مردم را خسته و از یکدیگر جدا کند؛ اما ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، با کنار گذاشتن اختلافات، از منافع ملی خود دفاع کرده است.

معروفی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان اقوام و مذاهب گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی نیاز داریم. هنگامی که دشمن به دنبال تفرقه است، وحدت از آب و نان واجب‌تر می‌شود؛ چراکه هم قدرت ملی را افزایش می‌دهد و هم مانع تحقق اهداف دشمن خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به همزیستی اقوام مختلف در گلستان اظهار کرد: زندگی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب در این استان، جلوه‌ای از برادری و همبستگی است. مردم گلستان در حوادث مختلف، از جمله سیل، همدلی خود را نشان داده‌اند و این ظرفیت می‌تواند الگویی برای تقویت انسجام ملی باشد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه گفت: مشارکت و همبستگی مردم، پشتوانه اقتدار کشور است و باید با حفظ این سرمایه اجتماعی، اجازه نداد دشمنان به اهداف خود در تضعیف ایران، ایجاد اختلاف میان اقوام و ضربه زدن به منافع ملی دست یابند.

کد مطلب 6989242

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