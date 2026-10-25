 ۱۱ پرونده میراث ناملموس اصفهان به شورای ثبت ملی ارسال شد

سید روح‌الله سیدالعسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشست تخصصی کمیته استانی ثبت آثار ناملموس با حضور کلیه اعضا، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه مردم‌شناسی و تاریخ شفاهی برگزار شد تا پرونده‌های پیشنهادی بر اساس الگوها و معیارهای مصوب میراث ناملموس مورد تدقیق و واکاوی علمی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های غنی استان در حوزه‌های مردم‌شناسی، دانش بومی و فرهنگ عامه تصریح کرد: پس از ارزیابی اسناد، تاریخچه و ضوابط لازم در این کمیته، پرونده ۱۱ اثر هویتی و کهن استان توانست صلاحیت لازم را جهت معرفی به کمیته ثبت آثار ملی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کسب کند.

پیوند سنت‌های آیینی و سوگواری‌های مذهبی در نقشه میراث ناملموس استان

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان با تفکیک موضوعی پرونده‌های تأییدشده عنوان کرد: بخش چشمگیری از پرونده‌های این دوره به شعائر عاشورایی، مجالس شبیه‌خوانی و مناسک مذهبی کهن شهرستان‌های مختلف استان اختصاص دارد که نشانگر ریشه‌دار بودن باورهای دینی در فرهنگ بومی منطقه است.

سیدالعسگری در تشریح این پرونده‌های مذهبی و آیینی گفت: آیین دیرینه «نخل‌بندی و نخل‌گردانی شهر طاد» در شهرستان فلاورجان، سنت «نخل‌گردانی در روستای ورکان» از توابع شهرستان کاشان و مناسک «شب هفت امام در شهر وزوان» متعلق به شهرستان شاهین‌شهر و میمه از جمله این موارد هستند.

وی افزود: علاوه بر این، چند اثر نمایشی و سوگواری شاخص دیگر شامل «آداب شبیه‌خوانی ۷۲ تن شهر فلاورجان»، سنت «تعزیه خانگی در شهر فلاورجان»، اجرای شبیه‌خوانی «دیر راهب» و «بارگاه شام» در شهر فلاورجان و همچنین رسم معنوی «شام غریبان در روستای هویزه شهرستان کوهپایه» موفق شدند با کسب تاییدیه اعضای کمیته، جواز ورود به مرحله داوری کشوری را به دست آورند.

ثبت مهارت‌های آشپزی و نان‌های سنتی دیار نصف‌جهان

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در بخش دیگری از این گفتگو، صیانت از مهارت‌های بومی در حوزه خوراک و نان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: میراث وابسته به شیوه پخت خوراک‌های اصیل به عنوان یکی از جاذبه‌های مردم‌شناسی همواره مورد توجه ویژه است و در همین راستا، پرونده «مهارت پخت غذای سنتی یخمه‌ترش اصفهان» به مرحله نهایی ثبت ملی راه یافته است.

سیدالعسگری پیرامون فنون پخت نان‌های محلی در شهرستان‌ها نیز یادآور شد: دو اثر دیگر شامل «مهارت تهیه و پخت نان گلی در شهرستان خمینی‌شهر» و شیوه سنتی «پخت نان مغزه‌ای روستای اسحاق‌آباد شهرستان کاشان» نیز با دارا بودن مستندات کافی در این شورا به تصویب رسید.

وی ابراز کرد: همه مدارک، مستندات تصویری و پژوهش‌های میدانی این ۱۱ اثر پس از طی مراحل اداری تکمیلی، به‌زودی جهت دفاع نهایی و ثبت در فهرست آثار ملی ناملموس کشور به شورای عالی ثبت در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال خواهد شد.