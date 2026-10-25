میقانی: خدمت به مردم هدف مشترک مدیران راه و شهرسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی که در سالن جلسات یکی از بانک‌های بجنورد برگزار شد، با اشاره به عملکرد مجموعه راه و شهرسازی در شرایط دشوار کشور، همدلی و تعامل میان مدیران را از عوامل مهم پیشبرد اهداف این مجموعه دانست.

میقانی با خوشامدگویی به مدیرکل جدید راه و شهرسازی خراسان شمالی، این استان را سرزمینی اصیل با فرهنگ غنی و ظرفیت‌های فراوان توصیف کرد و افزود: امیدواریم با همکاری و همدلی مجموعه راه و شهرسازی، در مسیر تحقق اهداف وزارتخانه، استاندار و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گام برداریم.

وی با اشاره به اقدامات مجموعه راه و شهرسازی در حدود ۱۶ ماه گذشته و شرایط خاص کشور، بیان کرد: عملکرد حوزه‌های مختلف راه و شهرسازی در سطح ملی، از جمله بخش‌های حمل‌ونقل هوایی، ریلی و دریایی و همچنین هواشناسی، مایه افتخار است.

نماینده شورای هماهنگی راه و شهرسازی خراسان شمالی با یادآوری رشادت‌ها و فداکاری‌های فعالان این حوزه در جریان جنگ ۱۲روزه، تصریح کرد: تلاش‌های مجموعه راه و شهرسازی در آن مقطع، برگ زرینی در کارنامه این خانواده بزرگ است که نباید فراموش شود.

میقانی همچنین با اشاره به نقش رانندگان کامیون در تخلیه بنادر طی شرایط ویژه کشور، خاطرنشان کرد: اقدامات ارزشمند فعالان بخش حمل‌ونقل در آن دوران، شایسته قدردانی است و نقش مؤثر آنان در پشتیبانی از کشور در حافظه جمعی باقی خواهد ماند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود، از خدمات و تلاش‌های کریمی، مدیرکل پیشین راه و شهرسازی خراسان شمالی، قدردانی کرد و گفت: در مدت همکاری با وی، شاهد تعامل سازنده، انرژی مثبت و رویکرد مسئله‌محور در جلسات شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان بودیم.

میقانی جابه‌جایی مدیران را بخشی طبیعی از چرخه مسئولیت در نظام اداری دانست و افزود: مسئولیت‌ها همچون دو امدادی از مدیری به مدیر دیگر منتقل می‌شوند، اما هدف اصلی همواره مشخص است و آن، ارائه خدمت شایسته به مردم غیور این سرزمین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم همکاری میان مجموعه راه و شهرسازی استان، مدیرکل جدید را از مدیران باتجربه این حوزه دانست و بر ضرورت هم‌افزایی و همراهی برای تحقق اهداف و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.