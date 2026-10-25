به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ولی‌پور ظهر یکشنبه در نشست با رئیس فدراسیون کاراته با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان اظهار کرد: منابع انسانی از سرمایه‌های ارزشمند چهارمحال و بختیاری به شمار می‌روند و هیئت‌های ورزشی باید با شناسایی و به‌کارگیری این ظرفیت‌ها، زمینه توسعه رشته‌های ورزشی را فراهم کنند.

وی با اشاره به ضرورت تحول در شیوه مدیریت هیئت‌های ورزشی افزود: برخی هیئت‌ها گرفتار روزمرگی و مدیریت سنتی شده‌اند؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود با بهره‌گیری از طرح‌های نوآورانه، مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی هدفمند، مسیر پیشرفت و توسعه ورزش در استان هموار شود.

توسعه ورزش همگانی در کنار قهرمان‌پروری

سرپرست ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت توجه هم‌زمان به ورزش قهرمانی و همگانی بیان کرد: هرچند فعالیت تخصصی و هدفمند برای دستیابی به نتایج ارزشمند، به‌ویژه در عرصه‌های فراملی، ضروری است، اما نباید از اهمیت همگانی شدن ورزش و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، در فعالیت‌های ورزشی غافل شد.

ولی‌پور ادامه داد: فعالیت هیئت‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و جذب شمار زیادی از علاقه‌مندان، حتی در رشته‌هایی که از ساختار بین‌المللی گسترده‌ای برخوردار نیستند، می‌تواند از این جهت ارزشمند باشد که نوجوانان و جوانان را به محیط‌های ورزشی جذب می‌کند و زمینه فعالیت، آموزش و تربیت آنان را فراهم می‌سازد.

با اشاره به نقش تربیتی ورزش تصریح کرد: ورزش را نباید صرفاً فعالیتی تفریحی یا رقابتی دانست؛ بلکه ابعاد تربیتی، فرهنگی و اخلاقی آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در برنامه‌های هیئت‌های ورزشی مورد توجه قرار گیرد.

مربیان ورزشی نقش مهمی در تربیت نسل جوان دارند

سرپرست ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر تأثیرگذاری مربیان بر نوجوانان و جوانان گفت: ورزشکاران، به‌ویژه در سنین پایه، ارتباط عاطفی و تربیتی نزدیکی با مربیان خود برقرار می‌کنند و در بسیاری از موارد، مربی برای آنان الگویی تأثیرگذار به شمار می‌رود.

ولی‌پور افزود: همین میزان تأثیرپذیری، مسئولیت مربیان و مدیران ورزشی را در توجه به مسائل فرهنگی، اخلاقی و تربیتی دوچندان می‌کند؛ بنابراین، لازم است محیط‌های ورزشی علاوه بر آموزش مهارت‌های تخصصی، بستری برای رشد فکری، اخلاقی و فرهنگی نسل جوان باشند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری کلاس‌های ورزشی و فراهم کردن فرصت حضور مستمر نوجوانان و جوانان در محیط‌های ورزشی باید در کنار برنامه‌های تخصصی رشته‌ها دنبال شود تا زمینه رشد همه‌جانبه آنان فراهم شود.

استعدادیابی علمی، زیربنای قهرمان‌پروری است

ولی‌پور با تأکید بر ضرورت توجه به استعدادیابی و پرورش استعدادهای ورزشی اظهار کرد: قهرمان‌پروری بدون شناسایی صحیح استعدادها امکان‌پذیر نیست و این فرایند باید بر پایه ارزیابی‌های علمی، برنامه‌ریزی اصولی و سرمایه‌گذاری هدفمند انجام شود.

وی افزود: میزان توجه هیئت‌های ورزشی به استعدادیابی و استعدادپروری، برخورداری از برنامه مشخص در این زمینه و اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و پرورش ورزشکاران مستعد، از جمله موضوعاتی است که در ارزیابی عملکرد ورزشی استان باید مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت تعامل با فدراسیون‌های ورزشی تأکید کرد: برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده از سوی فدراسیون‌ها باید مبنای برنامه‌ریزی هیئت‌های استانی قرار گیرد و با ایجاد تعامل سازنده میان اداره‌کل ورزش و جوانان، هیئت‌های ورزشی و فدراسیون‌های مربوطه، زمینه تحقق این اهداف فراهم شود.



