خشم سازمان همکاری اسلامی از اقدامات تل آویو در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، در پی بستن حرم ابراهیمی و تخریب منازل مسکونی در الخلیل توسط رژیم صهیونیستی، سازمان همکاری اسلامی این اقدامات را مصداق بارز پاک‌سازی قومی و نقض صریح حقوق بین‌الملل دانست.

سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد: تجاوز اسرائیلی به شهر الخلیل و آوارگی اجباری حدود ۱۵۰۰ فلسطینی از خانه‌هایشان را شدیداً محکوم می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: نسبت به نقشه‌های پاک‌سازی قومی، کوچ اجباری و تغییر بافت جمعیتی و جغرافیایی این شهر هشدار می‌دهیم و تأکید می‌کنیم، تخریب خانه‌ها و آواره کردن دسته‌جمعی مردم، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو است.

سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد: بستن حرم ابراهیمی و جلوگیری از ورود نمازگزاران به آن را به شدت محکوم می‌کنیم و آن را تعدی مستقیم به آزادی عبادی می‌دانیم.

این سازمان رژیم اشغالگر را مسئول کامل جنایات و تجاوزات صورت‌گرفته علیه ملت فلسطین معرفی کرد و از جامعه بین‌المللی و شورای امنیت خواست تا برای توقف این تجاوزات، بازخواست اشغالگران و تأمین حمایت بین‌المللی از مردم فلسطین، فوراً وارد عمل شوند.