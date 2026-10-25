به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدعلی کشمیری، ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی، با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان شهرداری‌ها و مجموعه راه و شهرسازی، این همکاری را زمینه‌ساز تحقق برنامه‌های توسعه شهری دانست.

وی با قدردانی از خدمات میرکریمی، مدیرکل پیشین راه و شهرسازی استان، اظهار کرد: در مدت همکاری با وی، نگاه مشترک به مدیریت شهری و پرهیز از ایجاد مرز میان حوزه شهرسازی و شهرداری، زمینه‌ساز نتایج مطلوبی در توسعه شهر بجنورد شد.

شهردار بجنورد با اشاره به همکاری‌های مشترک در زمینه طرح‌های توسعه شهری، کمیسیون ماده ۵، تأمین قیر، بهسازی معابر و بازآفرینی محلات ناکارآمد، افزود: امیدواریم تعامل سازنده میان شهرداری‌ها و راه و شهرسازی در دوره مدیریت جدید نیز ادامه یابد و تقویت شود.

کشمیری با اشاره به تحقق امکان احداث یک طبقه مازاد در ساختمان‌های بجنورد، تصریح کرد: این موضوع با پیشنهاد مجموعه راه و شهرسازی و رویکرد تسهیل‌گری و همچنین حمایت استانداری محقق شد و نمونه‌ای از نتایج تعامل و همکاری دستگاه‌های مرتبط به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به شرایط شهر بجنورد و گستردگی مناطق کم‌برخوردار و سکونتگاه‌های غیررسمی، بر ضرورت توجه ویژه به این مناطق تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری برای همکاری با مجموعه راه و شهرسازی در راستای کاهش محرومیت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان آمادگی کامل دارد.

شهردار بجنورد با تبریک حضور الماسی در مسئولیت جدید، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری و هم‌افزایی میان شهرداری‌ها، راه و شهرسازی و مدیریت استان، زمینه تحقق برنامه‌های توسعه شهری و پاسخ‌گویی بهتر به مطالبات مردم فراهم شود.

کشمیری در پایان با قدردانی از عملکرد مجموعه راه و شهرسازی استان در کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵، اظهار کرد: شهرداری‌های استان از تعامل و نگاه توسعه‌گرایانه این مجموعه رضایت دارند و امیدواریم این رویکرد در دوره جدید نیز استمرار یابد.