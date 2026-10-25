داداشی: هشدار سطح نارنجی بارش باران در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۹ با توصیف تشدید فعالیت سامانه بارشی برای خراسان شمالی صادر شد.

وی افزود: نوع مخاطره این سامانه شامل وزش باد لحظه‌ای شدید، بارش باران، رگبار باران و رعدوبرق و در ارتفاعات مه است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به زمان فعالیت این سامانه تصریح کرد: زمان شروع این مخاطره دوشنبه اوایل صبح ۴ آبان‌ماه و زمان پایان آن سه‌شنبه اواخر وقت ۵ آبان‌ماه است.

داداشی در خصوص منطقه اثر این سامانه خاطرنشان کرد: دوشنبه صبح تا اواسط روز، نیمه شمالی بویژه در غرب و روز سه‌شنبه بعدازظهر تا اواخر وقت در شرق و شمال شرق خراسان شمالی به‌صورت محدود و محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اثر مخاطرات این سامانه گفت: کاهش دید، آسیب ناشی از صاعقه، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها، آسیب به سازه‌های موقت و گلخانه‌ها و اختلال در ترددهای جاده‌ای از اثرات این سامانه است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: لغو فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، استحکام سازه‌های موقت و سست، رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، رعایت فاصله طولی مناسب حین رانندگی و روشن نمودن چراغ‌ها در زمان بارش و مه، لایروبی کانال‌ها و آبروها و عدم توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی باید مورد اهتمام باشد.