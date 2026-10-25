به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، حسین صانعی‌فرد، با اشاره به آخرین به‌روزرسانی فهرست حداکثر میزان باقیمانده آفت‌کش‌ها (MRLs) در محصولات خام کشاورزی و دامی گفت: این فهرست بر اساس آخرین فهرست آفت‌کش‌های حذف‌شده و دارای ممنوعیت مصرف اعلام‌شده از سوی سازمان حفظ نباتات در سال ۱۴۰۵ تنظیم شده است.

وی افزود: فهرست به‌روزشده در تارنمای سازمان غذا و دارو، بخش قوانین و مقررات اداره کل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، در دسترس قرار دارد و تا زمان اعلام حدود مجاز بازنگری‌شده معتبر خواهد بود.

صانعی‌فرد تصریح کرد: برای آفت‌کش‌هایی که در فهرست مذکور درج نشده‌اند، حد پیش‌فرض ۰٫۰۵ قسمت در میلیون (ppm) ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی گفت: آخرین فهرست حدود مجاز باقیمانده آفت‌کش‌ها برای بهره‌برداری در دسترس قرار گرفته و رعایت آن در بررسی‌ها و اقدامات مرتبط ضروری است.