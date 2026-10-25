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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

حد مجاز باقیمانده آفت‌کش‌ها در محصولات کشاورزی و دامی به‌روز شد

حد مجاز باقیمانده آفت‌کش‌ها در محصولات کشاورزی و دامی به‌روز شد

معاون فنی اداره کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، از به‌روزرسانی فهرست حداکثر میزان مجاز باقیمانده آفت‌کش‌ها در محصولات خام کشاورزی و دامی برای سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، حسین صانعی‌فرد، با اشاره به آخرین به‌روزرسانی فهرست حداکثر میزان باقیمانده آفت‌کش‌ها (MRLs) در محصولات خام کشاورزی و دامی گفت: این فهرست بر اساس آخرین فهرست آفت‌کش‌های حذف‌شده و دارای ممنوعیت مصرف اعلام‌شده از سوی سازمان حفظ نباتات در سال ۱۴۰۵ تنظیم شده است.

وی افزود: فهرست به‌روزشده در تارنمای سازمان غذا و دارو، بخش قوانین و مقررات اداره کل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، در دسترس قرار دارد و تا زمان اعلام حدود مجاز بازنگری‌شده معتبر خواهد بود.

صانعی‌فرد تصریح کرد: برای آفت‌کش‌هایی که در فهرست مذکور درج نشده‌اند، حد پیش‌فرض ۰٫۰۵ قسمت در میلیون (ppm) ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی گفت: آخرین فهرست حدود مجاز باقیمانده آفت‌کش‌ها برای بهره‌برداری در دسترس قرار گرفته و رعایت آن در بررسی‌ها و اقدامات مرتبط ضروری است.

کد مطلب 6989259
حبیب احسنی پور

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