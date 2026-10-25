تمامی محورهای مواصلاتی شهرضا دارای پیمانکار فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک بررسی عملکرد و چالش‌های مدیریت شهری شهرهای چهارگانه حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان، ظهر یکشنبه برگزار شد. در این نشست فشرده، حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی، مهدی منتظری، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان به همراه مشاور خود، فرمانداران دو شهرستان، شهرداران و رؤسا و اعضای شورای اسلامی شهرهای شهرضا، دهاقان، منظریه و گلشن حضور داشتند و به تبادل نظر پیرامون راه‌های توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات‌رسانی پرداختند.

بخش نخست این نشست به ارائه گزارش عملکرد شهرداران و شوراهای اسلامی اختصاص داشت. امین الله تاکی، شهردار شهرضا، ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده از آغاز دوره مدیریت خود در حوزه‌های گوناگون، از تعامل سازنده نماینده مجلس، فرمانداری و شورای اسلامی شهر در پیشبرد اهداف عمرانی قدردانی کرد و با اهدای لوح سپاس از این همکاری‌ها تجلیل نمود. در ادامه، شهرداران منظریه، دهاقان و گلشن و همچنین رؤسا و اعضای شوراهای اسلامی این شهرها، دیدگاه‌ها، مطالبات مردمی، موانع پیش‌رو و فرصت‌های توسعه محلی خود را مطرح کردند.

در همین راستا، مهدی منتظری، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان، ضمن ارزیابی مثبت از روند فعالیت شهرداری‌های منطقه، با تمجید از سوابق و نگاه تخصصی حبیب قاسمی در حوزه مدیریت شهری گفت: پیگیری‌های مستمر نماینده مردم در اخذ امکانات، ماشین‌آلات، اعتبارات و به‌ویژه تأمین قیر، نه تنها گره‌گشای شهرداری‌های حوزه انتخابیه بوده، بلکه حامی سایر شهرداری‌های استان نیز قرار گرفته است. وی تعامل میان مدیریت شهری، نمایندگان مجلس و فرمانداری‌ها را الگویی موفق در پیشبرد برنامه‌ها دانست و بر استمرار این هم‌افزایی تأکید کرد.

تشریح کلان‌پروژه‌های راه‌سازی و تخصیص ۱۴ هزار تن قیر

در ادامه این نشست، حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی به تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های عمرانی، راه‌سازی، سلامت و توسعه زیرساخت‌ها پرداخت. وی با اشاره به وضعیت راه‌های ارتباطی حوزه انتخابیه اظهار داشت: خوشبختانه برای تمامی محورهای مواصلاتی مورد نظر در محدوده شهرستان، پیمانکار فعال تعیین شده یا قرارداد اجرای پروژه منعقد گردیده است.

قاسمی با برشمردن پروژه‌های راهسازی در دست اجرا تصریح کرد: محور پلیس‌راه مبارکه تا روستای امامزاده علی‌اکبر، مسیر ارتباطی این روستا تا کمربندی شهرضا، و محور پرتردد منظریه به امین‌آباد (که هم‌اکنون با فعالیت سه پیمانکار در حال ساخت بوده و تأمین روشنایی آن نیز پیگیری می‌شود) از جمله این طرح‌ها هستند. وی همچنین به اجرای ۹ زیرگذر در نقاط مختلف، پیشرفت روکش آسفالت محور شهرضا به سمیرم (با باقی‌ماندن ۱۰ کیلومتر پایانی)، بهسازی راه‌های روستایی و پیگیری محور دهاقان به بروجن اشاره کرد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در بخش دیگری از گزارش خود به مسئله تأمین مصالح عمرانی اشاره کرد و افزود: طی دو سال گذشته بیش از ۱۴ هزار تن قیر برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهرها و روستاهای منطقه جذب و تأمین شده که از این حجم، سهم شهر شهرضا حدود ۷ هزار تن بوده است.

گام‌های بلند در توسعه زیرساخت‌های درمانی و شبکه فاضلاب شهری

قاسمی در ادامه از تأمین اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی برای تکمیل بخش روان‌پزشکی بیمارستان خبر داد و گفت: با این اعتبار، زمینه راه‌اندازی این بخش در آینده نزدیک فراهم شده است؛ ضمن اینکه بخش آزمایشگاهی بیمارستان نیز با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و ارتقای دسترسی به پزشکان متخصص با جدیت دنبال می‌شود.

وی در حوزه خدمات شهری و زیرساختی نیز بیان کرد: پروژه توسعه شبکه فاضلاب شهری با وسعت قابل‌توجهی در سطح شهر اجرا شده و در مقاطعی تا ۲۲ پیمانکار به‌طور هم‌زمان در این پروژه به فعالیت اشتغال داشته‌اند.

در پایان این نشست، ضمن تقدیر دوباره از تلاش‌های شهرداران و شوراهای اسلامی، مقرر شد مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان با سفر به شهرهای گلشن و دهاقان، از نزدیک در جریان مسائل و پروژه‌های این دو شهر قرار گرفته و راهکارهای حمایتی لازم را مصوب کند.