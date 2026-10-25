به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر تبریز صبح یکشنبه در سیصد و چهل و هفتمین جلسه علنی این شورا، طرح دوفوریتی پیوستن به پویش «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، خدمات مترو و خطوط بی‌آرتی تبریز در روزهای سه‌شنبه تا پایان سال به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

این طرح با هدف تشویق شهروندان به استفاده از حمل‌ونقل عمومی، کاهش ترافیک شهری و کمک به بهبود کیفیت هوا اجرا می‌شود و قرار است زمینه استفاده بیشتر از ناوگان همگانی را در سفرهای روزمره فراهم کند.

یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، با اشاره به اهداف این طرح، فرهنگ‌سازی در زمینه حمل‌ونقل پاک و کاهش بار ترافیکی معابر را از محورهای این اقدام عنوان کرد.

وی با بیان اینکه شهرداری تبریز پیش‌تر نیز در مقاطع مختلف خدمات مترو و اتوبوس‌های تندرو را رایگان کرده است، اظهار کرد: این اقدامات با توجه به شرایط زیست‌محیطی شهر و ضرورت مدیریت ترافیک انجام شده و در اجرای پویش «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» نیز تسهیل استفاده از حمل‌ونقل عمومی مورد توجه قرار دارد.

شهردار تبریز همچنین با اشاره به تجربه یک‌ماهه رایگان‌سازی خدمات حمل‌ونقل عمومی گفت: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، میزان استفاده شهروندان از حمل‌ونقل همگانی در این دوره ۲۰ درصد افزایش یافته است.

هوشیار از سرمایه‌گذاری در توسعه ناوگان اتوبوسرانی نیز خبر داد و افزود: طی شش ماه اخیر، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای خرید و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی هزینه شده است.

اجرای این مصوبه، استفاده از مترو و بی‌آرتی را در روزهای سه‌شنبه برای شهروندان رایگان می‌کند. میزان تأثیر این طرح بر کاهش ترافیک و آلودگی هوا، به استقبال شهروندان و میزان جایگزینی سفر با خودروی شخصی با حمل‌ونقل عمومی بستگی خواهد داشت.