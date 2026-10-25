  1. استانها
  2. اصفهان
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

برخورد قاطع با خودروهای زنون‌دار در دستور کار است

برخورد قاطع با خودروهای زنون‌دار در دستور کار است

اصفهان-رئیس پلیس راه استان اصفهان از اجرای طرح‌های هم‌زمان پلیس برای برخورد بدون اغماض با خودروهای دارای نقص سیستم روشنایی و نورهای خیره‌کننده زنون در جاده های اصفهان خبر داد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: استفاده از چراغ‌های زنون و نورهای بسیار شدید خیره‌کننده، علاوه بر مغایرت با ضوابط فنی خودرو، موجب کاهش دید رانندگان مقابل و افزایش خطر بروز تصادفات مرگبار شبانه می‌شود. بر همین اساس، مأموران پلیس راه در قالب گشت‌های محسوس و نامحسوس، با خودروهایی که اقدام به تغییر غیرمجاز در سیستم روشنایی کرده‌اند، به‌صورت قاطع و بدون اغماض برخورد قانونی خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو، با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی به‌ویژه در مناطق غربی استان و افزایش تردد ادوات کشاورزی، بر ضرورت صیانت از جان شهروندان در جاده‌های روستایی و فرعی تأکید کرد و افزود: تردد تراکتورها تنها باید در ساعات روز و مسیرهای مجاز انجام گیرد و ورود آن‌ها به جاده‌های پرتردد و بزرگراه‌ها ممنوع است؛ لذا نصب تجهیزات ایمنی نظیر چراغ عقب، رفلکتور، شبرنگ و پرچم قرمز در انتهای بار یا ادوات متصل، الزامی است.

ضرورت صیانت از جان کاربران جاده و پرهیز از تخلفات حادثه‌ساز

رئیس پلیس راه استان اصفهان با هشدار به رانندگان و کشاورزان خاطرنشان کرد: خودداری از حمل نفرات اضافی با تراکتور، حرکت estrict در سمت راست مسیر در جاده‌های بین‌روستایی و ایمن‌سازی فوری محل در صورت بروز خرابی و توقف اضطراری، از جمله نکاتی است که کشاورزان عزیز باید برای پیشگیری از حوادث ناگوار جاده‌ای به‌دقت رعایت کنند.

سرهنگ میرزایی در پایان ضمن تأکید بر اولویت‌بخشی به ایمنی جمعی و رعایت حقوق دیگر کاربران جاده، از عموم رانندگان و فعالان بخش کشاورزی خواست تا با همکاری کامل با گشت‌های پلیس راه، زمینه تردد ایمن و آرام را در محورهای استان اصفهان فراهم سازند.

کد مطلب 6989265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها