بورد: توافق تبادل گازی ایران و روسیه در مراحل پایانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت نفت، حمید بورد امروز (یکشنبه، سوم آبان) پس از ورود به مسکو برای شرکت در هشتمین نشست سران و بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) درباره اهمیت این نشست بیان کرد: ایران از بنیان‌گذاران این مجمع است و در این نشست، افزون‌بر بررسی برنامه‌های تولید، درباره گسترش همکاری‌های انرژی به‌ویژه در حوزه گاز، با کشورهای عضو مذاکره می‌کنیم.

وی با اشاره به بررسی مصوبات و موضوع‌های مشترک جی‌ئی‌سی‌اف در نشست سران افزود: جمهوری اسلامی ایران مواضع خود را درباره تحولات بین‌المللی و جنایت‌های آمریکا در ارتباط با جنگ و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی کشور در این نشست مطرح می‌کند. همچنین، به‌ دنبال تقویت همکاری و هماهنگی با کشورهای فعال در حوزه گاز هستیم.

سرپرست وزارت نفت درباره همکاری‌های دوجانبه ایران و روسیه گفت: در نشست پیشین رؤسای جمهوری ایران و روسیه در ترکمنستان، توافق‌های کلی برای تبادل گاز انجام شد. هم‌اکنون، مراحل فنی اجرای این توافق در حال پیگیری است و توافق تقریباً نهایی شده است. امیدواریم با به نتیجه رسیدن برنامه خط لوله‌ای که طرف روسی از مسیر جمهوری آذربایجان دنبال می‌کند، امکان تبادل گاز بین دو کشور در آینده نزدیک فراهم شود.

توسعه همکاری‌های نفتی با روسیه

بورد با اشاره به مشارکت شرکت‌های روسی در توسعه میدان‌های نفتی ایران گفت: همکاری‌های دو کشور در بخش نفت نیز ادامه دارد و چهار میدان بزرگ نفتی ایران با مشارکت روسیه در حال توسعه است. قراردادهای این بخش پیشرفت مناسبی داشته‌اند و پیگیری‌های لازم برای پیشبرد آن‌ها با طرف روسی ادامه خواهد یافت.

وی تأکید کرد: در حاشیه این نشست، موضوع‌های مرتبط با پروژه‌های مشترک نفتی و گازی نیز با همتایان روس بررسی می‌شود و برنامه داریم همکاری‌های اقتصادی دو کشور، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز بیش از گذشته توسعه یابد.

بر اساس این گزارش، هشتمین نشست سران سه‌شنبه (پنجم آبان) و بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز دوشنبه (چهارم آبان) برگزار می‌شود.

نشست سران کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز هر دو سال یک بار برگزار می‌شود. نخستین نشست سران این مجمع در سال ۲۰۱۱ در دوحه قطر برگزار شد و پس از آن، مسکو در سال ۲۰۱۳، تهران در سال ۲۰۱۵، سانتاکروز بولیوی در سال ۲۰۱۷، مالابو گینه استوایی در سال ۲۰۱۹، دوحه در سال ۲۰۲۲ و الجزیره در سال ۲۰۲۴ میزبان دوره‌های بعدی این نشست بودند. این مجمع همچنین از زمان تأسیس تاکنون ۲۷ نشست در سطح وزیران برگزار کرده است.

این مجمع ۱۲ عضو اصلی شامل الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا دارد. آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز کشورهای ناظر آن هستند.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، کشورهای عضو درمجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد صادرات گاز جهان را در اختیار دارند. سهم این کشورها از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده نیز حدود ۴۷ درصد برآورد شده است.