به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهر، اجرای طرح «تورم صفر» ابتکاری است که توسط شهرداری تهران در شرایط جنگ اقتصادی با هدف کاهش فشارهای معیشتی و ارتقای تاب‌آوری عمومی، از اوایل مهر ماه سال جاری آغاز به کار کرده است. این طرح می‌تواند تا حدی از نگرانی مردم در حوزه تامین مایحتاج اولیه بکاهد. موضوعی که سرپرست گروه مطالعات اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران درباره‌اش معتقد است: اجرای این طرح موجب می‌شود بخشی از هزینه‌های خانوار برای خانواده‌ها پیش‌بینی‌پذیر باشد و همین پیش‌بینی‌پذیر بودن هزینه‌ها، ارزش روانی و اجتماعی دارد.

راضیه‌سادات شاه‌میرزایی، سرپرست گروه مطالعات اجتماعی مرکز مطالعات ادامه داد: طرح عرضه ۱۲ قلم کالای اساسی با تورم صفر که از چند روز گذشته توسط شهرداری تهران در بازارهای محلی سطح محلات راه‌اندازی شده، از نظر روانی و ارتقای کیفیت زندگی، تاثیر مثبت فوق‌العاده‌ای بر خانوارها، به‌ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه دارد.

وی افزود: طرح عرضه کالا با تورم صفر می‌تواند در شرایط جنگ اقتصادی و انتشار روزانه اخبار مربوط به افزایش تورم در کشور، از اضطراب روانی جامعه بکاهد. این طرح موجب کاهش هزینه‌های خانوار خواهد شد، اما مهم‌تر از آن، تأثیرات روانی و اجتماعی آن در جامعه است.

شاه‌میرزایی تصریح کرد: اجرای این طرح موجب می‌شود بخشی از هزینه‌های خانوار برای خانواده‌ها پیش‌بینی‌پذیر باشد و همین پیش‌بینی‌پذیر بودن هزینه‌ها، ارزش روانی و اجتماعی دارد. پیش‌بینی‌پذیر بودن حداقل بخشی از هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه کالاهای ضروری، اضطراب ناشی از ناتوانی در تأمین کالاهای اساسی را به‌ویژه برای اقشار متوسط و ضعیف کاهش می‌دهد. همین امر موجب کاهش فشار روانی بر سرپرستان خانواده و افزایش امید و نشاط، به‌جای افزایش ناامیدی و افسردگی در خانواده و جامعه، خواهد شد.

سرپرست گروه مطالعات اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با اشاره به تأثیر این طرح بر اعتماد اجتماعی شهروندان، عنوان کرد: اجرای این طرح، در صورت راهبری صحیح، افزایش اعتماد اجتماعی شهروندان به مدیریت شهری را در پی خواهد داشت. چنین اقدامی، طبعیتا این پیام را به شهروندان منتقل می‌کند که مسئولان در جنگ اقتصادی، خود را نسبت به معیشت مردم مسئول می‌دانند و تلاش می‌کنند از ظرفیت موجود برای کاهش بخشی از فشارهای روزمره استفاده کنند. این امر، اگرچه وظیفه مسئولان است، موجب افزایش اعتماد اجتماعی می‌شود.

وی در همین زمینه اظهار داشت: نکته اصلی در این میان آن است که چنین تاثیرگذاری کاملاً به کیفیت اجرا وابسته است؛ چرا که اعتماد اجتماعی به همان اندازه که با اجرای موفق یک سیاست عمومی تقویت می‌شود، در صورت اختلال در اجرای آن تضعیف می‌شود. اگر ثبات قیمت با حفظ کیفیت کالا، موجودی مستمر، عرضه مناسب و اطلاع‌رسانی شفاف همراه باشد، این طرح می‌تواند آثار مطلوب خود را ایفا کند.

شاه‌میرزایی جلوگیری از تشکیل صف‌های طولانی و حفظ کرامت انسانی را در اجرای این طرح بسیار مهم دانست و افزود: جلوگیری از تشکیل صف‌های طولانی و حفظ کرامت انسانی در اجرای این طرح از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از سوی دیگر محدود ماندن طرح به تهران موجب احساس تبعیض و نابرابری و تقویت حس مرکزگرایی در میان شهروندان سایر شهرها می‌شود.

سرپرست گروه مطالعات اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: باید مراقبت کرد ویژگی‌های مثبت و موثر این طرح از هرگونه انحصارگرایی دور بماند. در نهایت، می‌توان گفت اجرای دقیق و صحیح طرح به‌اندازه خود طرح اهمیت دارد.