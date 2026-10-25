  1. استانها
  2. ایلام
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

صیانت از حقوق بیمه‌شدگان نیازمند فرهنگ‌سازی و نظارت مستمر است

صیانت از حقوق بیمه‌شدگان نیازمند فرهنگ‌سازی و نظارت مستمر است

ایلام - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: صیانت از حقوق بیمه‌شدگان نیازمند فرهنگ‌سازی و نظارت مستمر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبار ظهر امروز یکشنبه در دیدار مدیرکل و کارکنان بیمه سلامت با قدردانی از خدمات بیمه سلامت، بر ضرورت تبیین خدمات نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه در حوزه پوشش بیمه‌ای اقشار کم‌درآمد تأکید کرد و گفت:پیشگیری از بیماری‌ها، مدیریت مصرف دارو و جلوگیری از تجویز داروها و آزمایش‌های غیرضروری، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های درمان و حمایت از مردم دارد.

وی همچنین بر ضرورت نظارت بر عملکرد مراکز درمانی، رعایت اخلاق پزشکی و جلوگیری از تبدیل سلامت مردم به منبع درآمدزایی تأکید کرد و افزود: توسعه گردشگری سلامت در استان ایلام، با رعایت تعرفه‌های قانونی، حفظ حقوق بیماران و ارائه خدمات شایسته، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی استان باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام در پایان، تکریم بیماران، برخورد همراه با مهربانی و پاسخ‌گویی مسئولانه را از عوامل مؤثر در افزایش اعتماد عمومی دانست و خواستار توجه ویژه به بیماران نیازمند و تقویت همکاری‌ها برای کاهش مشکلات درمانی مردم شد.

کد مطلب 6989273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها