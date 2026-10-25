به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبار ظهر امروز یکشنبه در دیدار مدیرکل و کارکنان بیمه سلامت با قدردانی از خدمات بیمه سلامت، بر ضرورت تبیین خدمات نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه در حوزه پوشش بیمه‌ای اقشار کم‌درآمد تأکید کرد و گفت:پیشگیری از بیماری‌ها، مدیریت مصرف دارو و جلوگیری از تجویز داروها و آزمایش‌های غیرضروری، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های درمان و حمایت از مردم دارد.

وی همچنین بر ضرورت نظارت بر عملکرد مراکز درمانی، رعایت اخلاق پزشکی و جلوگیری از تبدیل سلامت مردم به منبع درآمدزایی تأکید کرد و افزود: توسعه گردشگری سلامت در استان ایلام، با رعایت تعرفه‌های قانونی، حفظ حقوق بیماران و ارائه خدمات شایسته، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی استان باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام در پایان، تکریم بیماران، برخورد همراه با مهربانی و پاسخ‌گویی مسئولانه را از عوامل مؤثر در افزایش اعتماد عمومی دانست و خواستار توجه ویژه به بیماران نیازمند و تقویت همکاری‌ها برای کاهش مشکلات درمانی مردم شد.