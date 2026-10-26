به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب علف زن مناسب نقش مهمی در راحتی کار، سرعت، ایمنی و کیفیت علف‌زنی در باغ‌ها، مزارع و فضاهای سبز دارد. انواع علف زن از نظر نحوه حمل به دو دسته دوشی و پشتی تقسیم می‌شوند. هر دو دستگاه برای برش علف‌ها و بوته‌ها یا نصب انواع هد الحاقی کاربرد دارند؛ اما هر کدام برای یک شرایط زمین شرایط زمین و فیزیک کاربر مناسب‌تر است. انتخاب اشتباه یعنی خستگی زودرس، بازدهی پایین و هزینه‌ای که باید دوباره بپردازید. در این مقاله تفاوت علف زن دوشی و پشتی را از چهار جنبه بررسی می‌کنیم تا بدانید کدام برای کار شما بهتر است.

مقایسه علف زن دوشی و پشتی از نظر عملکرد و راحتی کار

علف زن دوشی و پشتی از نظر ساختار، نحوه توزیع وزن و راحتی کار با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها بر کنترل دستگاه و عملکرد آن در شرایط مختلف تأثیر می‌گذارند. در ادامه، این دو نوع علف زن را از نظر وزن، قدرت موتور، عملکرد در زمین‌های مختلف و هزینه نگهداری مقایسه می‌کنیم.

تفاوت وزن و راحتی کار با علف زن دوشی و پشتی

در علف زن دوشی، دستگاه به کمک یک بند حمایل روی شانه اپراتور قرار می‌گیرد و موتور و شفت روی لوله دستگاه نصب شده‌اند. وزن مجموعه از طریق بند نگهدارنده به بدن منتقل می‌شود؛ بااین‌حال، دست‌ها همچنان وظیفه هدایت دستگاه و کنترل حرکات رفت‌وبرگشتی دقیق هد برش را بر عهده دارند و در فواصل زمانی کوتاه کار، اپراتور سریع تر دستگاه را جابجا یا خاموش و روشن میکند. اما در استفاده طولانی‌مدت، این حرکات تکراری همراه با وزن و لرزش موتور می‌توانند باعث افزایش خستگی عضلات دست، شانه و کمر شوند.

در علف زن پشتی، موتور داخل یک شاسی مخصوص کوله مانند قرار می‌گیرد که اپراتور آن را مانند جلیقه می‌پوشد. وزن موتور از طریق بندهای کوله به شانه‌ها، پشت و در برخی مدل‌ها به لگن منتقل می‌شود. در این ساختار، اپراتور وزن موتور را با دست‌ها تحمل نمی‌کند و تنها مجموعه لوله و هد برش را هدایت می‌کند. این ویژگی می‌تواند کنترل دستگاه را در زمین‌های ناهموار، شیب‌دارو در کار طولانی مدت آسان‌تر کند.

تفاوت قدرت موتور و عملکرد برش علف زن دوشی و پشتی

قدرت برش ارتباطی به دوشی یا پشتی بودن علف‌زن ندارد. هر دو نوع دستگاه در مدل‌های مختلف با توان‌های متفاوت تولید می‌شوند و نمی‌توان صرفاً بر اساس دوشی یا پشتی بودن، قدرت آن‌ها را مقایسه کرد. برای مثال، علف‌زن دوشی SKN BC ۳۵۸ و علف‌زن پشتی SKN BG ۳۵۸ از محصولات شرکت سبزکوش نگین، هر دو دارای موتور چهارزمانه با حجم ۳۵٫۸ سی‌سی و توان خروجی ۱٫۳۴ اسب بخار هستند.

عملکرد برش علاوه بر ظرفیت موتور، به ابزار برش نیز بستگی دارد. به‌طور مثال، نخ علف‌زنی گرد نایلونی تا قطر ۲.۷ میلی‌متر معمولاً برای کوتاه‌کردن چمن و علف‌های نرم مناسب است و نخ‌های مغزدار و قطورتر برای برش علف‌های خشبی کاربرد دارند؛ درحالی‌که تیغه‌های فلزی سازگار با دستگاه برای برش پوشش گیاهی متراکم‌تر استفاده می‌شوند. خود تیغه‌ها نیز از نظر تعداد دندانه‌ها و جنس لبه‌های برش با یکدیگر متفاوت هستند و هرکدام کارایی و کاربرد متفاوتی دارند. همچنین توجه داشته باشید که ابزار برش و انواع هدهای الحاقی مورد استفاده باید با ظرفیت موتور علف‌زن و سیستم انتقال قدرت آن سازگاری داشته باشد.

در نتیجه، اگر قصد پاک‌سازی علف‌های ضخیم و متراکم را دارید، بهتر است به‌جای تمرکز صرف بر نوع دستگاه، توان موتور و قابلیت استفاده ازابزار یا هد مناسب را بررسی کنید.

تفاوت عملکرد علف زن دوشی و پشتی در زمین‌های شیب‌دار و ناهموار

شرایط زمین یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در انتخاب علف‌زن دوشی یا پشتی است.

علف‌زن دوشی به‌ویژه مدل‌های مجهز به دسته دوچرخه‌ای، برای برش منظم علف‌ها در زمین‌های نسبتاً مسطح و فضاهای باز مناسب است. این طراحی به اپراتور اجازه می‌دهد هد برش را با حرکت کنترل‌شده در سطح وسیع‌تری جابه‌جا کند.

در مقابل، علف‌زن پشتی می‌تواند برای کار در زمین‌های ناهموار، باغ‌های شیب‌دار، تاکستان‌ها و زمین‌های کوهستانی، گزینه مناسبی باشد. قرارگیری موتور روی پشت و استفاده از شفت انعطاف‌پذیر، امکان هدایت مجموعه برش را مستقل‌تر از موقعیت موتور فراهم می‌کند. بااین‌حال، انتخاب دستگاه پشتی به‌تنهایی ایمنی کار در شیب را تضمین نمی‌کند. میزان شیب، لغزندگی سطح، وجود موانع و دستورالعمل ایمنی سازنده باید پیش از شروع کار بررسی شوند.

تفاوت قیمت و هزینه نگهداری علف زن دوشی و پشتی

قیمت علف‌زن دوشی و پشتی به عواملی مانند برند، توان موتور، کیفیت قطعات، سیستم انتقال نیرو و تجهیزات همراه بستگی دارد. در برخی مدل‌های هم‌رده، علف‌زن پشتی گران‌تر از مدل دوشی است؛ اما این موضوع برای همه دستگاه‌ها صدق نمی‌کند. از نظر نگهداری نیز هر دو مدل به سرویس‌های دوره‌ای مانند تمیزکردن فیلتر هوا، بررسی شمع، کنترل سیستم سوخت‌رسانی در مدل‌های موتوری و نگهداری از مجموعه برش نیاز دارند.

تفاوت اصلی در سیستم انتقال نیرو است. علف‌زن‌های پشتی معمولاً شفت انعطاف‌پذیری دارند که به بررسی و روان‌کاری دوره‌ای نیاز دارد. برخی سازندگان توصیه می‌کنند وضعیت گریس این شفت تقریباً هر ۲۵ ساعت کارکرد بررسی شود. همچنین، شفت در صورت فرسودگی یا آسیب ممکن است به تعویض نیاز داشته باشد. بنابراین، هزینه سرویس مدل پشتی ممکن است بیشتر باشد؛ اما هزینه نهایی نگهداری هر دو دستگاه به کیفیت ساخت، میزان استفاده، شرایط کاری، قیمت قطعات یدکی و رعایت برنامه سرویس سازنده بستگی دارد.

علف‌زن دوشی بخریم یا پشتی؟

انتخاب میان علف‌زن دوشی و پشتی بیش از هر چیز به شرایط زمین، نوع پوشش گیاهی و مدت‌زمان استفاده بستگی دارد. اگر بیشتر در زمین‌های مسطح، باغ‌های نسبتاً باز یا فضاهای سبز شهری فعالیت می‌کنید، علف‌زن دوشی مجهز به مهار مناسب و دسته دوچرخه‌ای می‌تواند انتخاب کاربردی‌تری باشد. این مدل‌ها برای حرکت رفت‌وبرگشتی منظم و پوشش سطوح باز مناسب هستند.

در مقابل، اگر در باغ‌های شیب‌دار، زمین‌های ناهموار یا محیط‌هایی با دسترسی دشوار کار می‌کنید، علف‌زن پشتی می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد؛ زیرا موتور روی پشت قرار می‌گیرد و مجموعه برش از طریق شفت انعطاف‌پذیر هدایت می‌شود. برای انتخاب دقیق‌تر، جدول تصویر زیر تفاوت‌های اصلی این دو دستگاه را نشان می‌دهد.

این مقایسه به معنای برتری همیشگی یکی از این دو نوع علف‌زن نسبت به دیگری نیست؛ زیرا راحتی و کارایی نهایی هر دستگاه به شرایط زمین و نوع کار بستگی دارد. شما می‌توانید برای دریافت مشاوره و راهنمایی در زمینه خرید علف زن متناسب با شرایط کاری خود، دروگر و سایر تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی با کارشناسان شرکت سبزکوش نگین در ارتباط باشید. شرکت سبزکوش نگین با سال‌ها تجربه در زمینه تولید و عرضه ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، شما را در انتخاب و خرید دستگاه مناسب یاری می‌کند.

جمع بندی

در نهایت، انتخاب میان علف زن دوشی و پشتی به شرایط زمین، نوع پوشش گیاهی و مدت‌زمان استفاده بستگی دارد. علف‌زن دوشی برای کار در زمین‌های مسطح و فضاهای باز مناسب است، درحالی‌که مدل پشتی می‌تواند برای علف‌زنی در زمین‌های شیب‌دار و ناهموار انتخاب کاربردی‌تری باشد. بااین‌حال، هیچ‌کدام برتری مطلقی نسبت به دیگری ندارند و هنگام خرید باید علاوه بر راحتی کار، به توان موتور، نوع ابزار برش و هزینه نگهداری نیز توجه کرد. انتخاب دستگاه متناسب با نیاز و شرایط کاری، به افزایش بازدهی و کاهش خستگی اپراتور کمک می‌کند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.