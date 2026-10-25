به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر یکشنبه در دیدار رئیس شورای حل اختلاف استان فارس و جمعی از کارکنان این مجموعه، بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش و حل مسالمت‌آمیز اختلافات در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری نهادهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح گفت: ایده قضازدایی بر این اصل استوار است که بسیاری از پرونده‌ها را می‌توان پیش از ارجاع به قاضی، از طریق ریش‌سفیدی و روش‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به رضایت طرفین دعوا پس از دستیابی به صلح و سازش افزود: جامعه امروز از نظر سیاسی و اجتماعی به انسجام بیشتری نیاز دارد؛ چراکه انباشته شدن کینه‌ها و اختلافات کوچک می‌تواند به نارضایتی عمومی منجر شود.

آیت الله دژکام حل اختلافات از طریق سازش و جلوگیری از کشیده شدن مسائل به محاکم قضایی را امیدبخش دانست و بر ضرورت تقویت این رویکرد در جامعه تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، خدمت به مردم را مسئولیتی فراتر از وظایف اداری توصیف کرد و گفت: هر اقدامی که بر پایه تعالیم دینی و با نیت خالص برای رفع مشکلات مردم انجام شود، افزون بر آثار دنیوی، ذخیره‌ای ارزشمند برای آخرت انسان خواهد بود.

امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به روایات اسلامی درباره مسئولیت کارگزاران در قبال مردم خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به مشکلات مراجعان، در حالی که امکان کمک و گره‌گشایی وجود دارد، پیامدهای سنگینی به دنبال خواهد داشت.

وی بر ضرورت توجه مسئولان به درخواست‌های مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان تأکید کرد.