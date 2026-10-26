وحید ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت وزنه‌برداران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان گفت: مسابقات جهانی از ششم آبان ماه به میزبانی چین آغاز می‌شود و ملی‌پوشان وزنه‌برداری در سه گروه به مسابقات اعزام می‌شوند که گروه نخست روز چهارشنبه هفته جاری و گروه‌های بعدی یکشنبه و دوشنبه هفته آینده راهی محل برگزاری رقابت‌ها خواهند شد.

وی نفرات اعزامی تیم ملی وزنه‌برداری به مسابقات جهانی اظهار کرد: در حال حاضر ریحانه کریمی تنها نماینده قطعی ایران در بخش زنان است. مهسا بهشتی برای مسابقات قطر کاپ اعزام خواهد شد، البته قرار بود نسیم قاسمی هم به مسابقات جهانی اعزام شود و ما دو نماینده در وزنه‌برداری بانوان داشته باشیم اما کادر فنی تصمیمش تغییر کرد و ریحانه کریمی تنها نماینده وزنه‌برداری بانوان در مسابقات جهانی خواهد بود. خوشبختانه وضعیت تمرینی ملی‌پوشان پس از بازی‌های آسیایی ناگویا مناسب است و ریحانه کریمی نیز شرایط خوبی دارد و از شانس کسب مدال برخوردار است. کریمی در گروه A مسابقات جهانی قرار گرفته است و حتی شانس مدال دارد.

دبیر فدراسیون وزنه‌برداری درباره ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری مردان عنوان کرد: هشت نفر از وزنه‌برداران به مسابقات جهانی اعزام خواهد شد که همگی شرایط خوبی دارند. البته حمیدرضا زارعی و علیرضا معینی در گروه B قرار گرفته‌اند،اما سایر وزنه‌برداران ایران در گروه A رقابت خواهند کرد. همه ملی‌پوشان برای کسب مدال تلاش می‌کنند و برخی از آنها حتی شانس کسب مدال طلا را دارند. باید منتظر ماند و دید شرایط مسابقات چگونه پیش می‌رود.

ربیعی درباره وضعیت مصطفی جوادی گفت: او همچنان با آسیب‌دیدگی کمر روبه‌روست و هنوز نمی‌توان گفت به آمادگی صددرصدی رسیده است. با این حال، نام او در ترکیب تیم قرار دارد و باید دید تا روزهای پایانی پیش از مسابقه شرایطش چگونه خواهد شد. امیدواریم وضعیت او بهتر شود؛ چراکه جوادی توانایی کسب مدال را دارد.

وی همچنین در مورد شرایط روحی علیرضا نصیری پس از ناکامی در بازی‌های آسیایی ناگویا عنوان کرد: پس از اتفاقات بازی‌های آسیایی ناگویا، کادر فنی تمرینات ویژه‌ای برای علیرضا نصیری در نظر گرفت. خوشبختانه از نظر رکوردی و انگیزشی شرایط خوبی دارد و ورزشکار مستعدی است. امیدواریم بتواند رکوردهای خود را در مسابقات جهانی تکرار کند و در رقابت با سه وزنه‌بردار برتر جهان، عملکرد خوبی داشته باشد.