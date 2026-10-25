بررسی گسترش همکاری پایتخت های ایران و رومانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غلامزاده نطنزی، دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، در دیدار با سفیر رومانی در پایتخت، درباره راهکارهای توسعه تعاملات بین‌المللی و گسترش همکاری‌های مشترک گفتگو کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌های موجود برای تقویت روابط بین‌المللی، تبادل تجربیات و بهره‌گیری از توانمندی‌های مشترک با هدف شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر و پایدار مورد بررسی قرار گرفت.

دیپلماسی شهری به‌ عنوان یکی از ابزارهای توسعه روابط بین‌المللی، می‌تواند با ایجاد بستر تعامل میان شهرها، زمینه تبادل دانش و تجربیات، توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی و شناسایی فرصت‌های جدید مشارکت را فراهم کند.

مجمع شهرداران آسیایی نیز در چارچوب مأموریت خود برای گسترش همکاری میان شهرها و تقویت ارتباطات بین‌المللی، بر بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی شهری برای توسعه تعاملات و ایجاد مشارکت‌های پایدار تأکید دارد.