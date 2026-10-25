به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با مرکز آمار ایران، با اشاره به اهمیت آمار و شاخص‌های آماری در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور اظهار کرد: هرچه شاخص‌ها بر مبنای داده‌های دقیق و معتبر تولید شوند، تصمیم‌گیرندگان، مدیران و کارگزاران بخش‌های مختلف با اطمینان بیشتری از آن‌ها استفاده می‌کنند و نظام برنامه‌ریزی کشور نیز از پشتوانه اطلاعاتی مناسب‌تری برخوردار خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد مرکز آمار ایران در زمینه سرشماری نفوس و مسکن از خوداظهاری به استفاده از آمارهای ثبتی افزود: هر یک از این روش‌ها مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند، اما تجربه سرشماری‌های مبتنی بر خوداظهاری نشان داده است که میان اطلاعات استخراج‌شده از این روش و داده‌های واقعی، تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد.

باقرزاده ادامه داد: رویکرد جدید مرکز آمار ایران می‌تواند کمک شایانی به نظام برنامه‌ریزی کشور کند. آموزش‌وپرورش نیز هم از آمارهای موجود استفاده می‌کند و هم خود تولید کننده اقلام مختلفی از آمارهای ثبتی است؛ بنابراین، همکاری میان این دو مجموعه می‌تواند در بهبود کیفیت داده‌ها و ارتقای برنامه‌ریزی‌ها مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی تفاهم‌نامه، ارتقای سواد آماری است، گفت: همان‌طور که جامعه به سواد خواندن و نوشتن، سواد اقتصادی، اجتماعی و سلامت نیاز دارد، سواد آماری نیز از ضرورت‌های اساسی است؛ زیرا آمار می‌تواند واقعیت‌ها را به‌ درستی آشکار کند یا در صورت استفاده نادرست، تصویری متفاوت از واقعیت به جامعه ارائه دهد.

باقرزاده با اشاره به نقش آموزش‌وپرورش در افزایش آگاهی عمومی درباره سرشماری اظهار کرد: یکی از اهداف این تفاهم‌نامه، افزایش آگاهی دانش‌آموزان و معلمان درباره سرشماری و تقویت مشارکت مردم است. آموزش‌وپرورش با حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز و شبکه گسترده مدارس، یکی از مهم‌ترین نقاط ارتباط میان مردم و حاکمیت به شمار می‌رود.

وی افزود: پیام‌هایی که از طریق مدرسه، مدیران، معلمان و مربیان به دانش‌آموزان منتقل می‌شود، می‌تواند به خانواده‌ها نیز برسد. از این منظر، رسانه مدرسه و معلم ظرفیت قابل‌توجهی برای انتقال پیام‌های عمومی دارند و می‌توانند در کنار رسانه‌های جمعی، نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی ایفا کنند.

باقرزاده با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی، تبلیغات و مشارکت عمومی در اجرای سرشماری گفت: اطلاع‌رسانی درباره سرشماری نیازمند هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های رسمی است. در همین راستا، زمینه‌های مختلفی برای همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و مرکز آمار ایران شناسایی شده است.

وی از همکاری در اطلاع‌رسانی و تبلیغات مرتبط با سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ابلاغ مصوبات و دستورالعمل‌های مرتبط به بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش و استفاده از ظرفیت مدیران، معلمان، مربیان و والدین دانش‌آموزان برای انتقال پیام به جامعه به‌عنوان بخشی از محورهای این همکاری نام برد.

باقرزاده ادامه داد: استفاده از ظرفیت شبکه شاد و سایر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی برای اطلاع‌رسانی به گروه‌های مختلف نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین، همکاری تخصصی میان وزارتخانه و ادارات کل آموزش‌وپرورش از طریق دعوت از کارشناسان مرکز آمار ایران و برگزاری نشست‌های تخصصی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به همکاری‌های متقابل دو مجموعه اظهار کرد: مرکز آمار ایران نیز در چارچوب این تفاهم‌نامه، از ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش برای تولید و انتشار محتوای اطلاع‌رسانی استفاده خواهد کرد. تولید و انتشار آگهی‌های کوتاه، پویانمایی، نماهنگ و برنامه‌های نمایشی با هدف فرهنگ‌سازی، از جمله این اقدامات است.

باقرزاده، تهیه و چاپ اقلام تبلیغاتی از جمله پوستر، بروشور، بنر و استند و همچنین انتشار اخبار، تصاویر و گزارش‌های مربوط به نشست‌ها، جلسات، مراسم و گردهمایی‌های مرتبط با سرشماری را از دیگر زمینه‌های همکاری برشمرد.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از نتایج سرشماری در برنامه‌ریزی‌های آموزشی گفت: ارائه آمار و اطلاعات حاصل از سرشماری و ثبت‌نام‌ها می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و تصمیم‌گیری‌های وزارت آموزش‌وپرورش مورد استفاده قرار گیرد.

باقرزاده با بیان اینکه همکاری میان آموزش‌وپرورش و مرکز آمار ایران ماهیتی دوسویه دارد، افزود: همان‌طور که داده‌هایی از آموزش‌وپرورش در اختیار مرکز آمار قرار می‌گیرد، شاخص‌ها و اطلاعات مورد نیاز آموزش‌وپرورش نیز باید از سوی مرکز آمار تأمین شود. این تبادل اطلاعات می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و برنامه‌ریزی مؤثرتر را فراهم کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی سازوکار اجرایی برای این تفاهم‌نامه گفت: تشکیل کارگروه‌های مشترک از جمله اقداماتی است که برای پیگیری و اجرای مفاد تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده است.

باقرزاده در پایان با قدردانی از مسئولان و کارشناسان دو مجموعه که در تدوین تفاهم‌نامه مشارکت داشتند، تأکید کرد: مبادله تفاهم‌نامه پایان کار نیست، بلکه آغاز همکاری مشترک و اثرگذار میان دو دستگاه است. لازم است در ادامه، روند اجرای مفاد تفاهم‌نامه به‌صورت مستمر پایش شود و نشست‌های دوره‌ای با حضور کارشناسان برگزار شود تا نتایج اقدامات بررسی و زمینه تداوم همکاری‌ها پس از پایان دوره سه‌ساله تفاهم‌نامه نیز فراهم شود.